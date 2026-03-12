Las de hoy | 12 de marzo de 2026

| 08:30 | Benell Cortés | Uno TV

UnoTV presenta las noticias principales este 12 de marzo de 2026

  • El Universal: Enarconómina de El Mencho, policía creada por Lemus

El cártel Jalisco Nueva Generación que encabezaba Nemesio Oseguera pagó en un mes casi medio millón de pesos a tres corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco

  • Reforma: Tensan iraníes Ormuz

Atacan tres barcos en Estrecho

  • Excélsior: Arman el Plan B de Reforma Electoral

Tras el rechazo a la iniciativa presidencial en la Cámara de Diputados, líderes de los tres partidos perfilan una nueva propuesta que podría ser presentada hoy

  • Milenio Diario: Morena activa Plan B, con sumado el timo de sus aliados Verde y PT

Con votos de 259 a favor y 234 en contra, hasta de tres del partido en el poder, fracasa la iniciativa. Los pebemistas y petistas juran lealtad a Sheinbaum

  • La Jornada: Destruye Irán cinco buques petroleros en una sola jornada

Estados Unidos gastó 11 mil 300 millones de dólares en los primeros seis días de guerra

  • El Financiero: Renuevan pacto con gasolineros para fijar precio en 24 pesos por litro

En México protegemos economía de familias, afirma presidenta. Evita acuerdo traspaso de alza internacional

  • El Economista: Liberación de reservas petroleras no logra calmar a los mercados

Precio de crudos referenciales, de nuevo cerca de 11 dólares por barril

