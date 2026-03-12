Suman 3.2 millones de desplazados en Irán por conflicto con Estados Unidos e Israel.

GENERANDO AUDIO...

Alrededor de 3.2 millones de pobladores se han desplazado dentro de Irán desde que comenzó la guerra con Israel y Estados Unidos, de acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Mediante un comunicado, la organización indicó que entre 600 mil y un millón de familias iraníes están desplazadas al interior del país islámico, según sus primeras evaluaciones.

“Esto supone hasta 3.2 millones de personas que huyen principalmente de Teherán y de otras grandes ciudades hacia el norte y las zonas rurales en busca de seguridad.”

Desplazamiento podría aumentar

De igual forma, ACNUR señaló que el conflicto armado también afecta a familias refugiadas que viven en Irán, la mayoría afganas. Son grupos “especialmente vulnerables debido a la precariedad en la que ya se encontraban y la falta de redes de apoyo.”

“Muchas (familias) están abandonando las zonas afectadas por la creciente inseguridad y la dificultad para acceder a servicios esenciales”, precisó.

ACNUR advirtió que la cifra de personas desplazadas en Irán podría aumentar en los próximos días, “reflejando un deterioro acelerado de las necesidades humanitarias”.

Por ello, la organización trabaja con las autoridades iraníes y con otros socios para prepararse “ante el incremento de los movimientos de población”.

Suman 667 mil desplazados en Líbano por guerra en Medio Oriente

En otro comunicado, ACNUR precisó que más de 667 mil personas han tenido que desplazarse en Líbano, debido a la guerra desatada en Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Desde el 2 de marzo, comenzó otra etapa en el conflicto, cuando Israel emitió órdenes de evacuación a residentes de 53 localidades densamente pobladas del Líbano.

A partir de esa fecha, Israel intensificó los ataques aéreos en la región contra Hezbolá, por lo que miles de familias huyeron.

“Las vidas de millones de personas han quedado trastocadas a una escala sin precedentes”, precisó ACNUR.

Hasta el pasado 10 de marzo, cerca de 120 mil desplazados libaneses permanecían en centros colectivos, habilitados por el gobierno. En cambio, otros se alojaron con familiares o amigos, “o siguen buscando un lugar donde quedarse”, precisó la organización.

