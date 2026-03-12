La mañanera de Claudia Sheinbaum, 12 de marzo de 2026

Precisa que los Centros Libre son resultado de una coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Sostuvo que en 2025, la inversión para la operación de los primeros 678 Centros Libre fue de: 661 millones 860 mil 363 pesos. Para 2026 se tiene contemplado un incremento del 46% de inversión, con 983 millones 491 mil 530 pesos.