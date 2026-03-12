La mañanera de Claudia Sheinbaum, 12 de marzo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 12 de marzo de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 12 de marzo de 2026
Agrega que resultado del convenio entre la Secretaría de las Mujeres y el Fondo de Cultura Económica (FCE), se están instalando bibliotecas en los Centros Libre, ampliando el acceso a materiales de lectura para mujeres e infancias.
Sobre la Estrategia de Atención Integral, señala que del 1 de mayo de 2025 al 5 de marzo de 2026 se han atendido a 446 mil 438 mujeres, con 930 mil 697 servicios otorgados.
Presenta la distribución de los Centros Libres ya instalados y los que se instalarán en 2026:
Agrega que actualmente hay un total de 678 Centros Libre instalados.
En 2026 serán instalados 323 Centros Libres más para contar con un total de 1001 en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, las cuales brindarán los servicios de atención integral. Con esto se llegará al 40% de la meta sexenal, que son 2 mil 478 Centros Libre, uno en cada municipio del país.
Precisa que los Centros Libre son resultado de una coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Sostuvo que en 2025, la inversión para la operación de los primeros 678 Centros Libre fue de: 661 millones 860 mil 363 pesos. Para 2026 se tiene contemplado un incremento del 46% de inversión, con 983 millones 491 mil 530 pesos.
En su intervención en la mañanera, Citlalli Hernández habla sobre los Centros Libre, que son centros de atención integral en territorio que brindan servicios a las mujeres.
Los Centros Libres son para:
– Promoción de sus derechos
– Impulsar su autonomía economía
– Prevenir y atender las violencias
– Apoyar la consolidación de redes de apoyo comunitarias
– Favorecer el cambio cultural
La mandataria federal comenzó presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– Presentación de los avances de los Centros Libre por parte de la secretaria de las Mujeres
– Sobre la reforma electoral, lo que sucedió ayer en el Congreso de la Unión y el plan B que se tiene
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
