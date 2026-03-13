Ni WhatsApp ni TikTok: Morelos prohíbe el uso de celulares dentro de las escuelas

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Morelos prohibió el uso del celular en escuelas.Foto:Gettyimages/Ilustrativa

El gobierno de Morelos prohibió el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos dentro de las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas, con el objetivo de mejorar el entorno escolar y proteger la salud de estudiantes.

La medida fue publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad a través de los “Lineamientos para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos”, informó la administración encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Morelos, la disposición busca garantizar entornos escolares seguros, saludables y adecuados para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades explicaron que, en el marco de la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, durante jornadas de salud realizadas en primarias y secundarias del estado se detectó que cuatro de cada 10 estudiantes presentan problemas de agudeza visual.

Esta situación, señalaron, impacta directamente en el aprendizaje, ya que puede afectar procesos como la lectura, la escritura, la atención en clase y el rendimiento académico.

Además, el gobierno estatal indicó que la regulación también busca prevenir ciberacoso, aislamiento social y otros riesgos asociados al uso inadecuado de internet, al tiempo que promueve una orientación sobre el uso responsable de la tecnología.

¿En qué casos se puede usar el celular?

Según el Periódico Oficial, en su versión 6538, el celular solamente se podrá usar:

Ante una emergencia o eventualidad que lo amerite, preferentemente de tipo personal, familiar o ante alguna eventualidad provocada por caso fortuito o fuerza mayor

Si el maestro lo autoriza para actividades educativas

Si el estudiante tiene alguna discapacidad transitoria o permanente que amerite el uso de celular o de otros dispositivos electrónicos como herramienta de apoyo

Tratándose del caso de alumnos identificados con capacidades y aptitudes sobresalientes, siempre que conforme a su evaluación diagnóstica y el modelo pedagógico que tengan establecido, lo requieran para su desarrollo integral.

Siempre que se trate de equipos con acceso a internet destinados por la propia institución para el proceso de enseñanza-aprendizaje

Cuando a juicio del maestro se trate de una situación que lo justifique

¿Se pueden introducir celulares a las escuelas de Morelos?

Según el artículo 4: “Salvo los casos de excepción, los alumnos y alumnas no deberán introducir teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos o electrónicos a la institución educativa, si lo hacen será bajo su propio riesgo y responsabilidad, debiendo seguir al efecto las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos. En ningún caso la escuela se hará responsable por pérdida, robo o descompostura”.

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