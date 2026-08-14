El espacio “Derecho de Réplica” viola ley en la materia: relator de la ONU

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El espacio “Derecho de Réplica”, encabezado por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, fue cuestionado por especialistas al considerar que las descalificaciones personales no forman parte de esta garantía establecida en la Constitución y en la legislación mexicana.

La sección comenzó en junio y tiene como antecedente directo al “Detector de Mentiras”, difundido durante las conferencias mañaneras de la pasada administración. En su emisión de este miércoles, Alcalde habló de una supuesta red digital que mantiene una campaña contra la Cuarta Transformación y mencionó a medios, periodistas y analistas.

Relator de la ONU cuestiona el uso del derecho de réplica

Leopoldo Maldonado, relator especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, advirtió que lo presentado en este espacio no corresponde con los términos en los que está regulado el derecho de réplica en México.

“El problema es que hemos visto es tergiversación del derecho de réplica y la propia ley y reglamentaria del Artículo Sexto de la Constitución en materia de derecho de réplica dice claramente que no incluye descalificaciones”, señaló.

Durante la emisión, Luisa María Alcalde afirmó que existen voces “dedicadas a atacar a la Cuarta Transformación” y mencionó temas como “el narcogobierno”, el “huachicol fiscal” y “el autoritarismo”.

También nombró a Aristegui Noticias, Beatriz Pagés, Denise Dresser, Javier Alatorre y José Cárdenas como parte de la supuesta red digital señalada.

Descalificaciones no forman parte del derecho de réplica

Maldonado explicó que las normas internacionales y el propio marco mexicano establecen que el derecho de réplica permite rectificar hechos mediante la presentación de otros hechos, pero no contempla hacerlo mediante descalificaciones.

“Lo que el derecho internacional y el propio derecho mexicano dicen es el poder de rectificar hechos planteando hechos, no hechos planteando descalificaciones”, indicó.

Por su parte, Mariana Calderón, directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, señaló que en este espacio “se da información que puede ser considerada falsa y que afecta a personas”.

Gobierno debe garantizar derecho de réplica a personas señaladas

Calderón sostuvo que el propio Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho de réplica a las personas responsables de contenidos o comunicaciones que sean señaladas dentro de este espacio informativo.

Maldonado concluyó que lo realizado en la sección corresponde a “otra cosa que no tiene que ver con derecho de réplica o por lo menos no los términos en que está regulado en México”.

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