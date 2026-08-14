A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 14 de agosto de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ UNAM revisará casos de aspirantes inconformes antes de publicar resultados

✔️ Examen de control de la UNAM continúa; este jueves se aplicó en Oaxaca

✔️ Sheinbaum se reúne con la Sección 22 de la CNTE en Palacio Nacional

✔️ México envía dos aviones con ayuda humanitaria a Colombia

✔️ Estados Unidos prepara ataques terrestres contra cárteles en Latinoamérica

✔️ Detienen en Matamoros al padrastro de la niña de 11 años que quedó embarazada tras abuso

✔️ Irán rechaza que Estados Unidos controle el estrecho de Ormuz

✔️ Raúl Castro reaparece en Cuba durante homenaje a Fidel Castro

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