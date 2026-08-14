SCJN aprueba anteproyecto de presupuesto de 6 mil 104.5 millones para 2027

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SCJN aprueba Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2027. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este jueves, por medio de un comunicado, que aprobó su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2027 por 6 mil 104.5 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento equivalente a 12.7% en términos reales, según lo mencionado.

El proyecto fue aprobado por el Pleno el pasado 6 de agosto y ya fue remitido al Órgano de Administración Judicial. La Corte señaló que la propuesta busca mantener una política de austeridad, pero también garantizar los recursos necesarios para que la institución opere con eficiencia.

Tarjeta Informativa | El Pleno de la #SCJN aprobó un Anteproyecto de Presupuesto de 6,104.5 mdp para 2027, bajo una política de austeridad responsable, eficiencia institucional, respeto a los derechos laborales y cumplimiento de su mandato constitucional. pic.twitter.com/jsSLZC67Qh — Suprema Corte (@SCJN) August 14, 2026

SCJN propone presupuesto de 6 mil 104.5 mdp para 2027

De acuerdo con la SCJN, 8 de cada 10 pesos solicitados para 2027 se destinarán a cubrir sueldos y prestaciones previstas en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. El tribunal argumentó que las remuneraciones cumplen con los artículos 94 y 127 de la Constitución, por lo que ninguna supera la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

La propuesta también contempla recursos para mantenimiento, infraestructura e innovación institucional. Entre los proyectos previstos está la renovación gradual del equipo tecnológico de Plural TV, que tiene más de 20 años de antigüedad, mencionaron.

Suprema Corte reporta recortes en 2025 y 2026

La Suprema Corte recordó que durante 2025 y 2026 enfrentó reducciones respecto de los recursos originalmente solicitados. En 2025, el ajuste fue de 12%, equivalente a 714.4 millones de pesos; mientras que en 2026 fue de 11.2%, por 661 millones de pesos.

Asimismo, como parte de las medidas aplicadas en 2026, la Corte reportó la eliminación de prestaciones y apoyos para ministras, ministros y mandos superiores, así como de gastos de telefonía móvil y gasolina.

A su vez, agregaron que se redujeron 83 plazas en áreas administrativas, equivalente a 10% de la plantilla de esas áreas, y se cancelaron recursos destinados a becas para el personal.

SCJN prevé seguro médico para trabajadores

Por último, el Pleno aprobó, además, por mayoría de seis votos, incluir una previsión presupuestaria para contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores para el personal de la institución, con excepción de ministras y ministros. La medida quedaría sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a la aprobación de la Cámara de Diputados.

Por ahora, el anteproyecto todavía deberá seguir las etapas correspondientes del proceso presupuestario antes de convertirse en el presupuesto definitivo de la Suprema Corte.

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