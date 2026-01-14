Localizan a niña Camila tras asesinato de su madre y abuela en Cuautitlán; su padre sigue prófugo

GENERANDO AUDIO...

Camila fue secuestrada luego de que asesinaran a su madre y abuela. Foto: Getty

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizó con vida la niña Camila, de 3 años de edad, quien había sido sustraída por su padre, luego del asesinato de su madre y su abuela, al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México (Edomex).

Camila será entregada a su familia materna conforme a protocolos de protección infantil

De acuerdo con la autoridad, la menor fue ubicada y rescatada durante un operativo, tras llevar a cabo su búsqueda. Actualmente, se encuentra bajo resguardo institucional y será entregada a su familia materna, conforme a los protocolos establecidos para la protección de niños y adolescentes.

Los hechos ocurrieron cuando Antonio “N”, padre de la menor, presuntamente asesinó a su esposa Cindy, de 25 años, y a su suegra Teresita de Jesús, de 52 años, además de privar de la vida a una perrita chihuahua, al interior de la vivienda familiar.

Presunto feminicida habría encerrado a su hijastro antes de huir, autoridades lo buscan

Antes de huir, Antonio “N” habría encerrado a su hijastro en una habitación y posteriormente escapó del lugar llevándose a su hija Camila.

La Fiscalía estatal confirmó que Antonio “N” continúa prófugo y es considerado el principal sospechoso del doble feminicidio, por lo que se mantiene un operativo de búsqueda para lograr su detención y presentarlo ante la justicia.

