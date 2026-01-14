Detienen a Kiefer Sutherland, protagonista de “24”, tras presunto altercado con un conductor en Los Ángeles

GENERANDO AUDIO...

Quedó en libertad tras pagar una fianza. Foto: AFP/Archivo

Kiefer Sutherland, protagonista de la serie “24”, fue detenido por un presunto altercado con un conductor de viajes compartidos durante la madrugada del lunes pasado, según confirmó el medio estadounidense TMZ este martes 13 de enero.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el actor fue arrestado cerca de Hollywood, luego de que oficiales de dicha dependencia recibieran una llamada de radio por un supuesto asalto a un conductor de autos de aplicación.

Sutherland fue acusado por agredir al operador luego de entrar al auto, así como las autoridades lo acusan por sospecha de amenazas criminales, informó TMZ.

Kiefer Sutherland pagó una fianza de 50 mil dólares

Tras su aprehensión, el actor fue liberado durante la tarde del lunes luego de pagar una fianza de 50 mil dólares. Sin embargo, tendrá que acudir a una audiencia el próximo 2 de febrero en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Hasta el momento, Kiefer Sutherland no ha compartido un comunicado relacionado al hecho, además de que no se ha revelado la identidad de la víctima.

El histrión es reconocido a nivel internacional por su papel de Jack Bauer en la serie “24”, donde interpretó a un agente antiterrorista durante ocho temporadas. Su carrera también incluye participaciones en cine y televisión, además de una trayectoria como productor y músico.

¿Quién es Kiefer Sutherland?

Kiefer Sutherland nació en Londres en 1966 en el seno de una familia de renombrados actores, incluyendo a sus padres, Donald Sutherland y Shirley Douglas.

Tras mudarse a Canadá, inició su carrera artística siendo apenas un adolescente, logrando un impacto inmediato en Hollywood durante la década de los 80 con papeles memorables en cintas como:

“Cuenta conmigo” (1986)

“Los muchachos perdidos” (1987)

A lo largo de su carrera, participó en títulos diversos como “Cuestión de Honor“, “Línea Mortal” y “Melancholia“, conformando una filmografía de distintos géneros y cineastas, desde Rob Reiner hasta Lars von Trier.

Su papel más importante llegó con la televisión al interpretar al icónico Jack Bauer en la serie “24“. Este papel le otorgó los premios más prestigiosos de la industria, incluyendo el Emmy y el Globo de Oro.

Kiefer Sutherland ha explorado con éxito su faceta como director y, especialmente, como músico. Sus tres álbumes de estudio que mezclan el country y el rock lo han llevado a realizar giras internacionales.

En la actualidad, equilibra su pasión por la música con nuevos proyectos en cine y televisión. Además de su labor artística, es reconocido por su compromiso con diversas causas filantrópicas.

