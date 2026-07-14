Las de hoy | 14 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 14 de julio de 2026

• El Universal: Empresas consentidas de Pemex reciben casi 100 contratos.

En los últimos ocho años, Arrendondo Serv e Impulsa Tu Ganancia, empresas que obtuvieron un contrato por más de 4.8 mil millones de pesos con Pemex, recibieron cerca de 100 convenios de alcaldías, municipios, gobiernos estatales y dependencias federales. En conjunto, los contratos superan los 12 mil 500 millones de pesos por arrendamiento de vehículos y venta de maquinaria.

• Reforma: Revela Banxico temores de la IP.

El diario señala que analistas consultados por el Banco de México reportan un aumento en la preocupación del sector privado por temas relacionados con la seguridad pública y el Estado de derecho.

• Milenio Diario: El ICE patea, gasea y estrangula, documenta Seguridad Nacional.

Inspecciones sorpresa en cuatro de los 187 centros de detención de migrantes en Estados Unidos detectaron presuntos abusos, entre ellos agresiones físicas, deficiencias en la atención médica, restricciones en la comunicación y problemas en la conservación de alimentos.

• La Jornada: México demanda a EU penalmente por muerte de 17 paisanos.

El gobierno mexicano presentó una denuncia penal en Estados Unidos por la muerte de 17 migrantes mexicanos bajo custodia de autoridades migratorias. El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a cerrar filas ante el caso generó posturas encontradas entre los partidos políticos.

• Excélsior: EU impone a El Mayo multa de 15 mil mdd.

La fiscalía estadounidense sostiene que Ismael “El Mayo” Zambada obtuvo ingresos anuales por alrededor de 10 mil millones de dólares derivados del tráfico de drogas, por lo que además de solicitar cadena perpetua busca imponerle una multa de 15 mil millones de dólares.

• El Financiero: Escalada en conflicto dispara 9% el petróleo.

Las medidas de control aplicadas en el estrecho de Ormuz provocaron un incremento cercano al 9% en los precios internacionales del petróleo y generaron mayor volatilidad en los mercados financieros.

• El Economista: Petróleo subió 9% y alcanzó su nivel más alto en un mes.

El diario informa que los precios internacionales del crudo registraron un aumento de 9% durante la jornada, mientras que la mezcla mexicana de exportación avanzó alrededor de seis dólares por barril.

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