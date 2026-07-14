Embajador de Alemania concluye su misión diplomática en México tras casi cinco años

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Finaliza la misión del embajador de Alemania en México. Foto: Cuartoscuro

El embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze, anunció este lunes el fin de su misión diplomática en el país, luego de casi cinco años de representación. A través de un video difundido por la Embajada de Alemania en México, el diplomático agradeció la hospitalidad de los mexicanos y destacó la estrecha relación que mantienen ambas naciones en materia económica, política, científica y cultural.

El diplomático aseguró que México lo recibió con una enorme calidez y recordó que durante su estancia tuvo la oportunidad de recorrer 24 de los 32 estados de la República, donde conoció de cerca la diversidad cultural, social y económica del país.

🎥 Hoy fue el último día de nuestro Embajador Clemens von Goetze en México.

▶️Les compartimos su video de despedida. #AufWiedersehen Mexiko 📷 pic.twitter.com/ATVibDZ0fB — Embajada Alemana en México (@AlemaniaMexi) July 14, 2026

Embajador destaca que México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina

En su mensaje de despedida, Clemens von Goetze resaltó que México es el socio comercial más importante de Alemania y su principal destino de inversión en América Latina, una relación que calificó como estratégica.

Señaló que ambos países mantienen vínculos sólidos sustentados en la cooperación política, económica, científica, cultural y humana, además de compartir valores democráticos que han fortalecido la relación bilateral.

El diplomático expresó que fue un honor contribuir al fortalecimiento de esta asociación durante su gestión como embajador.

Durante su misión recorrió gran parte del territorio mexicano

En su despedida, el embajador recordó que una de las experiencias más enriquecedoras fue conocer distintas regiones del país.

Destacó que visitó 24 estados de la República Mexicana, donde sostuvo encuentros con autoridades, empresarios, instituciones académicas y ciudadanos, lo que le permitió conocer de primera mano la riqueza cultural y social de México.

Asimismo, agradeció el trato recibido por la población mexicana, al afirmar que siempre encontró apertura y hospitalidad durante su estancia.

Fue reconocido por el Congreso de Hidalgo por fortalecer la cooperación bilateral

Durante su misión diplomática, Clemens von Goetze también recibió diversos reconocimientos. Uno de ellos ocurrió cuando el Congreso del Estado de Hidalgo le otorgó la distinción “La Mina del Tiempo”, como reconocimiento a su labor para fortalecer los lazos de cooperación entre Alemania y la entidad.

En aquella visita, el diplomático destacó el potencial de Hidalgo para atraer inversiones alemanas, impulsar el intercambio académico y promover el turismo entre ambos países.

¿Quién es Clemens von Goetze?

El Dr. Clemens von Goetze llegó como embajador de Alemania en México en septiembre de 2021 y concluye ahora su representación diplomática.

Antes de su llegada al país ocupó importantes cargos dentro del servicio exterior alemán, entre ellos:

Embajador de Alemania en Japón

Embajador en China

Embajador en Israel

Director de áreas de política exterior en el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores

Representante de Alemania ante la Unión Europea

Es doctor en Derecho, también cursó estudios de Historia y cuenta con más de tres décadas de trayectoria diplomática, desempeñándose en diversas embajadas y organismos internacionales.

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