Ayotzinapa vuelve al centro del debate: Padres de los 43 acusan a CNDH de encubrir al Ejército

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Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sus representantes rechazaron la nueva recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que busca deslindar al Ejército mexicano de cualquier responsabilidad en la desaparición de los normalistas ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La controversia surgió tras la publicación de la recomendación 208VG/2026, un documento de 867 páginas que, de acuerdo con los padres y abogados de las víctimas, contradice parte de las investigaciones realizadas durante los últimos años y representa un retroceso en la búsqueda de justicia por el caso.

CNDH descarta responsabilidad del Ejército en Ayotzinapa

De acuerdo con la CNDH, no existen elementos para atribuir responsabilidad al Ejército mexicano por los hechos ocurridos la noche de la desaparición de los estudiantes. En el documento también se cuestiona el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al señalar que intentó demostrar la participación militar y que, al no encontrar pruebas suficientes, construyó una narrativa basada en información presuntamente ocultada.

Los representantes legales y familiares de las víctimas rechazaron esa conclusión. Uno de voceros de los padres, Felipe de la Cruz, afirmó que resulta “aberrante e inhumano por parte de la comisionada el querer eximir de responsabilidades al Ejército mexicano cuando hay elementos de prueba, testimonios de los sobrevivientes de que la participación directa del Ejército fue en cada momento en que se llevaron los hechos en Iguala”.

El representante legal de los familiares señaló que la recomendación excluye a las Fuerzas Armadas desde su origen. “Vemos desde las primeras hojas donde se señala a diversas autoridades a quienes va dirigida la recomendación, ni siquiera aparece la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina. En términos generales o de fondo, lo que hace esta recomendación es exculpar, es deslindar la participación del Ejército en el caso y hoy, a más de 11 años de eso, no puede estar aconteciendo”, expresó.

También cuestiona la campaña “Fue el Estado”

La recomendación sostiene que organizaciones como Amnistía Internacional y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos impulsaron la consigna “Fue el Estado”, la cual, según la CNDH, tuvo una connotación simbólica y política al señalar al Ejército.

Por su parte, el periodista guerrerense Sergio Campo, quien dio cobertura a la agresión contra los estudiantes la noche de los hechos, aseguró a Uno TV que las nuevas conclusiones no reflejan lo ocurrido. “Es una nueva patraña del gobierno federal. Todo el mundo sabe, los que estuvimos ahí, incluso nos dimos cuenta de cómo la participación del Ejército todavía fue determinante”, dijo.

El comunicador añadió que, a su juicio, el caso sigue sin resolverse. “Como le ha mentido a los padres de familia de que iban a resolver el caso, pues es evidente que no lo van a resolver. Ahí queda muy claro”, afirmó.

La nueva recomendación también concluye que no existe evidencia de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a algún grupo criminal, una postura que la propia CNDH incorpora en el documento. Tras su publicación, las reacciones de familiares, abogados y otros actores continúan, mientras el caso Ayotzinapa vuelve al centro del debate público.

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