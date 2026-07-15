Corte concluye primer periodo de sesiones; “Está en construcción un sistema de justicia real”: Hugo Aguilar

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Hugo Aguilar: Está en construcción un sistema de justicia real. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó este martes su primer periodo ordinario de sesiones, en el que los ministros hicieron un balance de los trabajos realizados y coincidieron en que el nuevo modelo de impartición de justicia enfrenta un proceso de transformación. Durante la sesión de clausura, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que el país avanza hacia un sistema de justicia “real y verdadero”, mientras que otros integrantes del máximo tribunal destacaron el esfuerzo realizado en esta nueva etapa.

Hugo Aguilar afirma que la transformación del sistema judicial continúa

Al declarar formalmente concluido el primer periodo ordinario de sesiones, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz agradeció a sus compañeros por convertir las sesiones del Pleno en un espacio de debate y construcción de resoluciones con una perspectiva social.

Además, sostuvo que los trabajos de la Corte continuarán durante el receso y aseguró que el objetivo es consolidar un modelo de impartición de justicia más cercano a la ciudadanía.

“Al pueblo de México decirles que está en construcción un sistema de justicia real y verdadero; un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo”, expresó.

El presidente de la SCJN señaló que, aunque concluyó este periodo de sesiones, los ministros mantendrán el trabajo para avanzar en la transformación del sistema judicial.

Ministros destacan el trabajo realizado durante este primer periodo

Durante la sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf consideró que el derecho de acceso a la justicia todavía enfrenta importantes retos y aseguró que la actual integración de la Corte ha realizado un esfuerzo considerable para fortalecerlo.

La ministra afirmó que las sesiones han sido más extensas y que la carga de trabajo aumentó debido a que ahora el Pleno analiza asuntos que anteriormente se resolvían también en las Salas del máximo tribunal.

Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que la transición hacia esta nueva etapa del Poder Judicial se ha desarrollado sin sobresaltos y con el compromiso de actuar conforme a la Constitución.

Giovanni Figueroa resalta prudencia en las decisiones de la Corte

El ministro Giovanni Figueroa Mejía destacó que quienes integran actualmente la Suprema Corte han actuado con prudencia y autocontención al resolver los asuntos sometidos a consideración del Pleno.

Indicó que las decisiones emitidas por el máximo tribunal se han tomado considerando las consecuencias jurídicas y sociales de cada resolución, en su calidad de intérprete final de la Constitución.

¿Cuándo reanudará actividades la SCJN?

Tras concluir este primer periodo ordinario de sesiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará su receso institucional.

De acuerdo con el calendario del máximo tribunal, el segundo periodo ordinario de sesiones comenzará el próximo lunes 3 de agosto, fecha en la que el Pleno retomará la discusión y resolución de los asuntos pendientes.

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