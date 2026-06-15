Las de hoy | 15 de junio de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 12 de junio de 2026

El Universal: Busca Sedena comprar 12 aviones de combate

La Secretaría de la Defensa Nacional busca adquirir 12 aeronaves militares para sustituir a sus antiguos aviones Northrop F-5. Para ello solicitó información sobre los cazas Saab JAS 39 Gripen de la Saab, cuyos modelos Gripen E y Gripen F tienen un costo superior a 100 millones de dólares por unidad.

Reforma: Aumenta presión sobre pensiones

Especialistas advierten que la reducción del número de trabajadores activos frente al incremento de pensionados genera una mayor presión sobre el sistema de pensiones y pone en duda la suficiencia de los recursos para sostener la carga financiera futura.

Excélsior: EU e Irán logran acuerdo de paz; firman el viernes

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a las operaciones militares en distintos frentes, incluido Líbano. El pacto contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz una vez que sea firmado.

La Jornada: Acuerdan EU e Irán el fin “inmediato y permanente” de ataques

El presidente Donald Trump anunció el fin del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz y llamó a la normalización del flujo petrolero, tras el acuerdo alcanzado con Irán.

Milenio Diario: EU e Irán pactan fin de la guerra y reactivan la llave del petróleo

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial. El convenio será firmado en Suiza, según confirmó Teherán.

El Financiero: Alcanzan Estados Unidos e Irán marco de paz; ordena Trump reabrir Ormuz

El acuerdo será firmado el 19 de junio en Ginebra e incluirá compromisos relacionados con la estabilidad regional, incluido el frente en Líbano.

El Economista: EU e Irán acuerdan la paz en Medio Oriente; reabrirán Estrecho de Ormuz

El compromiso entre Estados Unidos e Irán busca restablecer la estabilidad en Medio Oriente y permitir nuevamente el tránsito comercial por el Estrecho de Ormuz.

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