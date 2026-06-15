CNTE abrirá casetas este lunes en varios estados y mantendrá huelga nacional

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CNTE continúa movilizaciones para este lunes. Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que este lunes realizará una nueva jornada de movilizaciones que incluirá la apertura de las principales casetas de peaje que conectan con la Ciudad de México, además de acciones similares en otros estados del país donde tiene presencia.

La medida forma parte de la huelga nacional iniciada el pasado 1 de junio y ocurre después de que las bases magisteriales de Oaxaca y Chiapas respaldaran la continuidad del paro. Además, los docentes mantienen un plantón en el Centro Histórico de la capital, donde permanecen miles de maestros de distintas entidades.

CNTE liberará casetas y mantiene presión al Gobierno

La organización magisterial informó que la apertura de casetas se replicará en diversas regiones del país como parte de sus acciones para exigir respuesta a sus demandas laborales y de seguridad social.

Además de las movilizaciones, la dirigencia nacional convocó a una conferencia de prensa para este lunes. Se tiene previsto dar a conocer los acuerdos alcanzados y las próximas actividades del movimiento.

A su vez, la Comisión Nacional Única de Negociación tiene planeado reunirse para definir la ruta de acción que seguirá la CNTE durante próximos días.

Plantón continúa en el Centro Histórico

Durante el fin de semana continuó el relevo de contingentes en el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los grupos más numerosos corresponden a las secciones de Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Ciudad de México, cuyos integrantes permanecen distribuidos en calles cercanas al Zócalo capitalino.

Por último, la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE acordó retomar sesiones la noche del lunes para evaluar el desarrollo de las movilizaciones y definir los siguientes pasos de la huelga nacional.

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