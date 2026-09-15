Las de hoy | 15 de septiembre de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 15 de septiembre de 2026

El Universal: Amílcar, de ganar miles de pesos a cientos de millones

Amílcar Olán Aparicio, amigo de la infancia de Andy López Beltrán, pasó de ganar pequeños contratos para vender material de baños a obtener, al menos, 500 millones de pesos en contratos con gobiernos de la 4T, sobre todo en la venta de medicinas.

Reforma: Frenan gasolinazo con golpe al erario

Pierden 57.3 millones de pesos diarios por tope a combustibles; suben precio de importaciones; lo “afronta” petrolera con pérdidas.

Milenio Diario: La UNAM pagó 99.6 mdp en 2025 y 2026 por los exámenes en línea

La firma Territorium Life, contratada para la aplicación y la supervisión de las pruebas, recibió 30.4 millones de pesos en tres parcialidades el año pasado y otros 69.2 en el presente, consta en auditoría.

La Jornada: El ICE aisló en jaulas a migrantes en el Alcatraz de Florida

Áreas destinadas a la “reflexión y reducir el estrés”.

Excélsior: Invierten 1.2% del PIB en construir vivienda

El Gobierno federal destina más de 370 mil millones de pesos a la compra de terrenos, elaboración de proyectos, obra civil y escrituración, señala la presidenta.

El Financiero: Debate sobre IA tira acciones de tecnológicas

Critica Trump al director de Anthropic por instar a ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial.

El Economista: El peso se deprecia a 17.14 por dólar ante posible alza en la tasa de la Fed

Registra su mayor retroceso en la paridad desde junio.

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