Cámara de Diputados aprueba leyenda con letras de oro: “475 años de la Universidad de México 1551-2026”

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Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro

Con 397 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad inscribir con letras de oro en el recinto legislativo la leyenda “475 años de la Universidad de México 1551-2026”.

Según lo mencionado por la máxima casa de estudios, la decisión busca reconocer la importancia histórica de la “Universidad de México” y su legado en la educación, la ciencia, las humanidades, las artes y la cultura del país. La propuesta fue impulsada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en San Lázaro.

Aprobado por unanimidad: en la @Mx_Diputados se inscribirá con letras de oro la leyenda "475 años de la Universidad de México 1551-2026". https://t.co/UneUrDIyI3 — UNAM (@UNAM_MX) September 14, 2026

Asimismo, se especificó que la propuesta establece que la leyenda “475 años de la Universidad de México” no representa una repetición del reconocimiento que ya recibió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante un decreto publicado el 12 de mayo de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados reconoce 475 años de la Universidad de México

El dictamen aprobado por los diputados señala que existen razones para que el Poder Legislativo se sume a la conmemoración. Entre ellas: históricas, culturales, educativas y de interés nacional

A su vez, se destaca que la conmemoración busca dejar testimonio de casi cinco siglos de aportaciones de la tradición universitaria a la formación de generaciones y a la construcción de la vida nacional.

#AlMomento | Las y los diputados aprobaron con 397 votos a favor el dictamen para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la #CámaraDeDiputados la leyenda "475 años de la Universidad de México (1551-2026)". pic.twitter.com/K5VhHfmrRL — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 14, 2026

¿Por qué se colocarán letras de oro en San Lázaro?

De acuerdo con el documento, los 475 años de la Universidad de México representan una efeméride de relevancia nacional y no solamente una celebración institucional. La argumentación señala que la tradición universitaria es anterior a la conformación del Estado mexicano y que ha atravesado distintos procesos de transformación y crecimiento sin perder vigencia.

Voto unánime: la @UNAM_MX, factor de unidad en la @Mx_Diputados.



Con 397 votos a favor, la LXVI Legislatura aprobó el dictamen para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor, la leyenda:



📜 "475 años de la Universidad de México (1551-2026)".#NuestraHistoriaEsFuturo pic.twitter.com/Vq8DHzkcqd — Coord. de Proyectos Especiales de la Rectoría UNAM (@Proyectos_UNAM) September 14, 2026

Con la aprobación del Pleno, la Cámara de Diputados se suma formalmente a los actos por los 475 años de la Universidad de México, cuya tradición universitaria ha tenido presencia en la educación y la vida pública del país.

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