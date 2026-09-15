Ejército mexicano exhibirá robots y tecnología en desfile del 16 de septiembre

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El Ejército Mexicano mostrará al público nuevas tecnologías durante el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre, entre ellas el robot Xolot y los sistemas de armas remotas Balam 1 y Balam 2.

El despliegue reunirá a elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de vehículos, aeronaves, drones, animales y embarcaciones, como parte de la ceremonia por el aniversario de la Independencia de México.

Xolot, robot para neutralizar explosivos

Xolot será integrado al Batallón de Respuesta a Emergencias del Ejército Mexicano para intervenir ante artefactos explosivos improvisados. Según lo explicado, el robot podrá ingresar primero a zonas de riesgo para reducir la exposición del personal especializado y de los binomios caninos.

El teniente Miguel Ángel de la Paz, investigador de Defensa, explicó que Xolot cuenta con un brazo manipulador de siete ejes y un cañón disruptor.

Es mandar a Xolot por enfrente y que haga la manipulación de cargas controladas a través de su brazo manipulador de siete ejes y su neutralización o desorganización por medio del cañón disruptor que cuenta en la retaguardia.

Sistemas Balam también participarán

La Secretaría de la Defensa Nacional también presentará 17 sistemas Balam 1 y un Balam 2 durante el desfile.

El teniente coronel Noé Gómez, subdirector de Ingeniería de la Dirección General de Industria Militar, explicó que se trata de sistemas para el accionamiento remoto de armas de fuego.

De acuerdo con el militar, estos equipos tienen capacidad para realizar disparos de manera “rápida, segura y precisa”.

Más de 15 mil elementos desfilarán este 16 de septiembre

El desfile militar contará con la participación de 15 mil 358 elementos, 536 vehículos, 45 drones, 16 embarcaciones acuáticas y 46 motocicletas. También participarán 408 caballos, 142 canes y 26 aves, además de 38 niños y 18 civiles.

La ceremonia incluirá además un reconocimiento por los 50 años de la creación de la Escuela Militar de Odontología y por el aniversario de las instalaciones del Heroico Colegio Militar.

El despliegue mostrará las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas Armadas durante la celebración del 16 de septiembre.

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