Servicio Militar incluirá capacitación básica en Protección Civil; reforma pasa a Diputados

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De marchar a salvar vidas. FOTO: Cuartoscuro

El Servicio Militar Nacional en México incluirá capacitación básica en protección civil, gestión de riesgos, primeros auxilios y respuesta ante emergencias y desastres, de acuerdo con una reforma aprobada por el Senado de la República.

El cambio busca que las y los conscriptos cuenten con conocimientos para saber cómo actuar ante situaciones de riesgo y puedan apoyar a la población, principalmente en sus propias comunidades, cuando ocurra una emergencia.

El Senado de la República aprobó modificaciones al artículo 3 de la Ley del Servicio Militar para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) brinde este adiestramiento durante la instrucción de quienes realizan el Servicio Militar Nacional.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, explicó que la reforma contempla capacitación básica en protección civil, gestión de riesgos, primeros auxilios y actuación ante emergencias y desastres.

“Frente a las emergencias prepararnos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló el legislador al hablar sobre la importancia de la preparación.

La senadora del PVEM, Juanita Guerra, señaló que también se prevé la posibilidad de que la Defensa solicite el apoyo de las y los conscriptos para atender a la población ante un desastre en sus propias comunidades.

De esta manera, la preparación no sólo incluirá conocimientos sobre primeros auxilios, sino también herramientas para actuar y responder ante emergencias y desastres naturales.

El senador del PRI, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que la capacitación permitirá a quienes realizan el Servicio Militar aprender a identificar riesgos, evacuar de manera segura, responder ante una emergencia y brindar primeros auxilios.

De acuerdo con el legislador, estos conocimientos pueden convertir a un joven capacitado en un factor de protección para su familia y su comunidad.

Reforma al Servicio Militar pasa a Cámara de Diputados

La reforma a la Ley del Servicio Militar fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 104 votos a favor.

Tras su aprobación, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados, donde continuará su trámite legislativo.

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