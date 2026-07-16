Buque escuela Cuauhtémoc zarpa a su primera misión internacional tras accidente en Brooklyn

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Buque escuela Cuauhtémoc. Foto: Uno TV

El buque escuela Cuauhtémoc zarpó este 15 de julio del puerto de Acapulco, Guerrero, para iniciar el Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026”, con el que recorrerá puertos de Estados Unidos y Canadá. Se trata de la primera travesía internacional de la embarcación desde el accidente ocurrido en mayo de 2025, cuando impactó contra el puente de Brooklyn, en Nueva York, percance en el que murieron dos guardiamarinas y resultaron lesionadas alrededor de 20 personas.

En esta misión participan 144 jóvenes recién egresados de la Heroica Escuela Naval Militar, de los cuales 99 son hombres y 45 mujeres, quienes realizarán el viaje como parte de su formación para graduarse como oficiales de la Armada de México.

Guardiamarinas ponen a prueba su formación

La oficial naval Giselle Dimas Córdoba aseguró que fueron varios meses de preparación para que la tripulación estuviera lista para iniciar el crucero.

“Fueron varios meses de preparación para que todo pudiera estar listo para iniciar el crucero de instrucción. Me siento muy satisfecha porque nos vamos completamente listos y capacitados para efectuar nuestro crucero de instrucción”, Giselle Dimas Córdoba, oficial naval

Por su parte, la guardiamarina María Garza García explicó que esta travesía representa la etapa final de su preparación profesional.

“Esta va a ser la última fase que tenemos que llevar a bordo para así consolidar nuestros conocimientos y ser buenos oficiales de cargo en un futuro para la Armada de México”, María Garza García, Guardiamarina buque Cuauhtémoc

Recorrerá puertos de Hawái, Alaska, Canadá y Estados Unidos

Durante la ceremonia de zarpe, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, llamó a los guardiamarinas a representar dignamente a México y transmitir un mensaje de paz en cada uno de los puertos que visitarán.

El Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026” tendrá una duración de 92 días. Durante ese periodo, el buque escuela Cuauhtémoc arribará a:

Honolulu, Hawái

Seward, Alaska

Victoria, Canadá

San Diego, Estados Unidos

San Francisco, Estados Unidos

La embarcación tiene previsto regresar al puerto de Acapulco el 15 de octubre.

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