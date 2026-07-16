A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 16 de julio de 2026

| 07:13 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Jaime Bonilla niega haber filtrado los audios de Marina del Pilar

✔️ Tren Interoceánico vuelve a descarrilar en Oaxaca

✔️ Guanajuato promete revisar la salud mental de policías

✔️ Francotirador de la Vía Atlixcáyotl: Fiscalía de Puebla rechaza que Rafael Zabalza pueda quedar libre

✔️ Terremotos en Venezuela dejan más de 4 mil 800 personas fallecidas

✔️ Argentina vence a Inglaterra y avanza a la final del Mundial 2026; enfrentará a España.

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