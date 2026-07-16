Le advertí a AMLO que el de Marina es un “narcogobierno”: Jaime Bonilla

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, rechazó haber filtrado los audios relacionados con la gobernadora Marina del Pilar Ávila y aseguró que no tuvo participación en reuniones o gestiones para resolver la situación de su visa estadounidense. En entrevista con José Cárdenas, también lanzó nuevos señalamientos contra la mandataria estatal y afirmó que desde hace tiempo advirtió al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su gobierno y sostuvo que incluso presentó pruebas al mandatario.

Durante la entrevista en Noticias en Claro, Jaime Bonilla relató que sostuvo un encuentro con el entonces presidente para exponerle sus preocupaciones sobre el gobierno estatal.

“Yo voy y hablo con el presidente López Obrador, me invitó a desayunar y ahí le dije lo que estaba pasando en Baja California y que necesitamos su ayuda porque no podía caer el Estado en manos del crimen organizado.”

Según Bonilla, López Obrador le preguntó si tenía elementos para respaldar sus señalamientos.

“Me dijo: ‘¿Tienes pruebas?’. Le dije: ‘Sí, sí tengo pruebas. Aquí te traigo cuatro expedientes de activos que ahora se dedican a cruzar droga’.”

El exgobernador sostuvo que también le advirtió que haría públicos esos señalamientos desde el Senado.

“Cuando le dije esto mismo que te estoy diciendo, presidente, lo voy a decir en el Senado mañana.”

Bonilla también recordó una conversación privada con López Obrador en la que, aseguró, le explicó por qué consideraba necesario hacer públicas sus denuncias.

“Siempre le dije las cosas de frente a Andrés Manuel… Le dije: ‘Andrés, tienes que ir a Baja California’.”

Asimismo, afirmó que le expresó al entonces mandatario:

“El que avisa no es un traidor. Le tengo que decir que eso está pasando en Baja California.” En la misma conversación, Bonilla sostuvo que no mantiene comunicación con Marina del Pilar y negó haber facilitado contactos con autoridades de Estados Unidos. Además, aseguró que no intervino para buscar una solución al retiro de la visa de la gobernadora y descartó cualquier vínculo con la difusión de las conversaciones privadas que han provocado una nueva confrontación política en Baja California.

El exmandatario afirmó que es “enemigo” político de Marina del Pilar y cuestionó la versión de que él hubiera organizado reuniones para ayudarla con su situación migratoria.

Al deslindarse de las grabaciones difundidas en días recientes, aseguró que nunca puso a nadie para gestionar la visa de la gobernadora y calificó de ilógica la acusación en su contra.

Marina del Pilar acusa una trampa política

Las declaraciones de Bonilla se producen después de que Marina del Pilar reconociera que los audios corresponden a una conversación privada, pero sostuviera que fue víctima de una trampa organizada por su antecesor. La gobernadora afirmó que acudió de buena fe a una reunión con personas que se presentaron como contactos de autoridades estadounidenses y negó haber entregado información que comprometiera la seguridad nacional.

Hasta el momento, ambas partes mantienen versiones opuestas sobre el origen de las grabaciones y la responsabilidad de su difusión, mientras el enfrentamiento político entre ambos continúa.

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