PAN exige investigar a Andrés Manuel López Beltrán tras cancelación de visa

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PAN exige investigar a Andrés Manuel López Beltrán. Fotos: PAN / Cuartoscuro

Este domingo, la dirigencia del PAN exigió investigar a Andrés Manuel López Beltrán, luego de que Estados Unidos canceló su visa. Además, pidieron que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador transparente el documento donde se le notificó la decisión.

Durante una conferencia de prensa, dirigentes panistas señalaron que la cancelación de la visa debe esclarecerse y solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación. Además, pidieron de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revise y, según su planteamiento, congele las cuentas de López Beltrán y personas de su entorno.

“Andy” López debe explicar sus señalamientos de corrupción.



Al hijo del narco expresidente le revocaron su VISA por presuntos nexos con el crimen organizado y ahora se le protege desde Palacio Nacional con total impunidad y omisión del gobierno federal.



Las denuncias siguen… pic.twitter.com/Ma9oCgWBiS — Acción Nacional (@AccionNacional) August 17, 2026

PAN pide investigar a Andy López por cancelación de visa

El vocero del PAN, Jorge Triana, sostuvo que López Beltrán debe hacer público el oficio con el que fue informado sobre la cancelación de su visa estadounidense. El panista afirmó que el documento permitiría conocer las razones de la medida y pidió que el propio López Beltrán lo transparente.

A su vez, Triana solicitó que la FGR abra una carpeta de investigación y que la UIF actúe de manera preventiva respecto de las cuentas del hijo del expresidente y de su círculo cercano.

El hijo es lo que permitió el papá y la Fiscalía General de la República debe investigar a Andy.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/HnrywCB8qt — Acción Nacional (@AccionNacional) August 17, 2026

PAN relaciona a Andy López con el huachicol fiscal

El diputado Federico Döring aseguró que existen denuncias presentadas previamente contra López Beltrán. Posteriormente, cuestionó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la existencia de investigaciones en su contra.

Hoy junto con @JTrianaT y @maxcortazarl dimos conferencia de prensa sobre el hampón de Andy López Carmona y la cancelación de su visa por mafioso



Junto con su Papi hizo historia como el PRIMER HIJO de un Presidente en la historia de México al que se la retiran por andar en malos… pic.twitter.com/BRmaJI8HHT — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) August 17, 2026

En otra intervención, Triana afirmó que el nombre de López Beltrán aparece en expedientes relacionados con el llamado huachicol fiscal. Asimismo, mencionó un cateo realizado en oficinas de Amílcar Olán, a quien identificó como una persona cercana al hijo del expresidente.

Los panistas sostuvieron que el punto central es conocer las razones de la decisión de Estados Unidos. De acuerdo con el material citado, la Embajada estadounidense en México informó sobre distintas causales para cancelar visas, relacionadas con posibles delitos, riesgos de seguridad y actividades terroristas.

¡Morena protege a sus narcopolíticos desde el poder!



En rueda de prensa, nuestro Presidente Nacional @JorgeRoHe, junto a nuestro Secretario Nacional @maxcortazarl, el Coordinador Nacional de Voceros @JTrianaT y el Diputado Federal @FDoringCasar, denuncian la protección del… pic.twitter.com/iuGqJS5PPk — Acción Nacional (@AccionNacional) August 16, 2026

Por último, el PAN anunció además que realizará nuevas conferencias para presentar lo que sus dirigentes describieron como pruebas sobre presuntas responsabilidades de integrantes de Morena en el huachicol fiscal.

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