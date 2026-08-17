Examen de control UNAM inicia en CDMX este lunes; fechas, horarios, cómo llegar y qué llevar

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UNAM inicia examen de control en CDMX. Fotos: Getty / Cuartoscuro

El examen de control presencial para los aspirantes a las licenciaturas de la UNAM comienza en la Ciudad de México este lunes 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, sede asignada por la Universidad, en la que se prevén más de 58 mil aspirantes.

Del mismo modo, el martes 18 y miércoles 19 de agosto se llevarán a cabo la segunda y tercera fecha para el examen de control presencial, dividida en tres turnos:

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas

9:00 a 12:00 horas Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas

13:00 a 16:00 horas Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

El turno fue asignado por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de Tu Sitio, donde también se dio a conocer la sede a los aspirantes citados para presentar esta segunda prueba.

Qué debes llevar y cómo llegar al Palacio de los Deportes

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó a los aspirantes que no podrán utilizar su celular y que no podrán ingresar con mochilas o bultos grandes.

De este modo, la UNAM solicitó a los aspirantes presentarse con lo siguiente a la sede indicada:

Identificación oficial vigente.

Cita de examen impresa.

Llegar con anticipación a la sede indicada.

Para llegar al Palacio de los Deportes, ubicado en Añil 667, Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, los asistentes pueden utilizar la Línea 9 del Metro CDMX. La estación más cercana es Velódromo, ubicada a 700 metros y a aproximadamente 10 minutos caminando.

Asimismo, para los aspirantes que planean llegar en Metrobús, la estación más cercana es Goma, correspondiente a la Línea 2, la cual está a 950 metros y a 13 minutos caminando.

CDMX, la última sede para el examen de control presencial

La Ciudad de México es la última sede que la UNAM otorgó para el examen de control presencial, tras haber pasado por León, Guanajuato, el 12 y 13 de agosto; Oaxaca, el 13 de agosto; y Tijuana, Baja California, este 16 del mismo mes.

De este modo, la máxima casa de estudios finalizará el próximo 19 de agosto con el examen de control presencial, mientras se siguen atendiendo quejas e irregularidades en este proceso de ingreso a las licenciaturas.

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