Las de hoy | 17 de septiembre de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 17 de septiembre de 2026

El Universal: A un año del golpe de timón, 7 marinos detenidos y un huido

La medida de la Marina de cero tolerancia a la corrupción por huachicol fiscal ha dejado sólo siete marinos y un político de oposición detenidos; sigue prófugo el capitán retirado Miguel Ángel Solano, quien es identificado en las causas penales como pieza clave en el tráfico de combustible, debido a que reclutaba a miembros de la organización y distribuía el dinero. Además, el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán está ilocalizable.

Reforma: Subirá 140% cobro a trenes de carga

Apuntan a utilidades de Ferromex y Canadian Pacific Kansas City. Prevén expertos que alza impacte el precio final de mercancías.

Milenio Diario: Doblete a Trump: Canadá se une a la UE y la Reserva sube las tasas

Carney acepta la invitación como “miembro asociado” y va al Parlamento Europeo; el jefe de la Casa Blanca responde que está “cerca” un acuerdo con México.

Excélsior: “México no se doblega ni se arrodilla”

Sheinbaum encabeza desfile militar. El país no se vende, no será nunca colonia ni protectorado de nadie, afirmó la presidenta en la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia.

La Jornada: México no se arrodilla y nunca se vende, arenga la presidenta

Conmemoración del 216 aniversario de la gesta de Independencia. Encabeza el desfile militar en el Zócalo.

El Financiero: Fed sube tasa y va por un alza más este año

Desafía Warsh a Trump; reitera preocupación por inflación en EU.

El Economista: Fed contradice a Trump; sube tasa a 3.75%-4.0% y perfila otra alza

Es el primer aumento en tres años, de 25 puntos base.

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