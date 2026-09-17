Videos: los accidentes de caballos y jinetes durante desfiles militares en CDMX y estados

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Desfile Cívico Militar registra accidentes en estados y CDMX. Foto: Cuartoscuro

Durante los desfiles por el 16 de septiembre de 2026, se registraron accidentes que involucraron a caballos y jinetes en la Ciudad de México y Morelos. Los incidentes quedaron documentados en video y ocurrieron mientras los contingentes avanzaban por sus respectivos recorridos.

En el Zócalo de la CDMX, tres jinetes cayeron después de que varios caballos resbalaran frente a Palacio Nacional. En Cuernavaca, una integrante de la Policía Montada también sufrió una caída y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Incidente en el desfile del 16 de septiembre



Dos caballos resbalaron y provocaron la caída de dos mujeres integrantes de la Escaramuza Charra de la Secretaría de la Defensa Nacional. pic.twitter.com/0IHCFTveWp — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) September 16, 2026

Jinetes caen frente a Palacio Nacional

Uno de los incidentes ocurrió durante el Desfile Militar en la Ciudad de México, cuando integrantes de la caballería resbalaron frente a Palacio Nacional, aparentemente debido a lo liso del pavimento.

La caída involucró a dos jinetes en total: dos mujeres de la Escaramuza Charra de la Defensa. Las imágenes muestran el momento en que los caballos pierden estabilidad y las participantes terminan en el suelo.

El incidente ocurrió durante el paso de los contingentes por la plancha del Zócalo.

Policía Montada cae de su caballo en Cuernavaca

En Cuernavaca, Morelos, una integrante de la Policía Montada cayó de su caballo cuando el animal resbaló durante el desfile.

En las imágenes se observa cómo el caballo pierde el equilibrio y cae junto con la oficial, quien quedó momentáneamente debajo del animal. Sus compañeros y personas que se encontraban en la zona acudieron para auxiliarla.

Un agente de la Policía Montada cayó de su caballo durante el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre en Cuernavaca, Morelos. Cuerpos de emergencia acudieron al instante para darle atención médica en el lugar.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/oxiPpTlCfW — DK 1250 (@dk1250) September 16, 2026

La integrante de la Policía Montada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, sufrió un traumatismo craneal.

¿Cómo fue el Desfile Militar 2026?

El Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y reunió a aproximadamente 15 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

En la Ciudad de México participaron siete contingentes, con un recorrido de alrededor de 10 kilómetros desde el Zócalo hasta Campo Marte. También se realizó una parada aérea con 99 aeronaves, además de la participación de binomios caninos, vehículos militares y agrupamientos de las Fuerzas Armadas.

La jornada patriótica se desarrolló, en términos generales, con saldo blanco entre los asistentes, aunque los accidentes registrados durante los desfiles dejaron personas lesionadas, principalmente integrantes de los contingentes ecuestres.

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