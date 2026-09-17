Ernestina Godoy anuncia informe con nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa

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FGR presentará análisis con nuevas línea del caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

A 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural, “Raúl Isidro Burgos”, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, confirmó que se hará público el informe sobre el caso Ayotzinapa.

FGR hará público informe sobre el caso Ayotzinapa

Cuestionada por medios como La Jornada, la fiscal aseguró que se presentarán las nuevas líneas de investigación sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

De acuerdo con Godoy Ramos, la presentación del informe se hará junto a la Secretaría de Gobernación.

“Se va a hacer el informe. Lo vamos a hacer junto con la Secretaría de Gobernación. De parte de la fiscalía va el fiscal especializado, él va a dar la información… Las nuevas líneas que hemos abierto”. Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República.

Además, la fiscal destacó que ya se informó a los padres de los 43 estudiantes sobre los resultados que arroja el análisis del caso y las nuevas líneas de investigación de la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero.

Caso Ayotzinapa

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Normal Rural, “Raúl Isidro Burgos”, desaparecieron tras ser interceptados por agentes de seguridad cuando se dirigían a la Ciudad de México a bordo de autobuses.

Desde entonces autoridades han detenido a funcionarios, presuntamente, involucrados en el caso. Entre las aprehensiones más recientes destaca la del exgobernador Ángel Aguirre.

De acuerdo con la fiscal, el exgobernador Ángel Aguirre ordenó que se le entregaran las imágenes de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala que habrían captado imágenes clave para esclarecer los hechos.

Autoridades aseguran que el entonces gobernador de Guerrero ordenó la entrega de las grabaciones, y habría amenazado a quien le entregó las grabaciones a fin de mantenerlo en silencio.

Durante más de una década, padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como alumnos de la escuela rural, se manifiestan en exigencia de justicia.

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