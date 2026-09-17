La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de septiembre de 2026

| 07:19 | Mario Ostos | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 17 de septiembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 17 de septiembre de 2026

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