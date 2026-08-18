Las de hoy | 18 de agosto de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 18 de agosto de 2026
- El Universal: Inyectan más al Tren Maya y aun así pierde
El ferrocarril recibió apoyo gubernamental de 418 mdp entre abril y junio, 11% más que en el mismo trimestre de 2025, indican sus reportes financieros. Sin embargo, sus ventas de boletos se redujeron 4%, pese al Mundial de futbol, y registró una pérdida neta de 850 millones de pesos en el periodo. El transporte de carga es indispensable para lograr la rentabilidad, señalan analistas.
- Reforma: Exonera FGR a Andy; no hay pruebas, dice
Según la Fiscalía, no hay denuncias por huachicol; aseguran que no existen elementos con fuerza legal contra el hijo de AMLO.
- Milenio Diario: Exmando policial de Rocha deja prisión y ya negocia con EU
El general en retiro Gerardo Mérida se entregó en mayo después de figurar en una lista de perseguidos por el Departamento de Justicia, con cargos de narcotráfico.
- Excélsior: Gerardo Mérida ya no está bajo custodia de EU
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa no tiene actualmente fecha de audiencia previa; es el único vinculado a Rocha que se ha entregado a la justicia estadounidense.
- La Jornada: Son ultrarricos 57 funcionarios del gobierno de Donald Trump
Tienen fortunas de al menos 100 mdd; Trump designó a 40 en cargos de alto nivel y a 17 en embajadas, revela Public Citizen.
- El Financiero: Tasa de bonos de EU alcanza nivel máximo de 19 años
Expertos señalan que los inversionistas exigen mayor compensación ante el alza de la deuda pública y una inflación por arriba de la meta.
- El Economista: Empleo del sector manufacturero en junio se mantuvo en fase de atonía
El empleo creció 0.1% mensual, tras cuatro meses a la baja.
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