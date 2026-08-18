Las de hoy | 18 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 18 de agosto de 2026

El Universal: Inyectan más al Tren Maya y aun así pierde

El ferrocarril recibió apoyo gubernamental de 418 mdp entre abril y junio, 11% más que en el mismo trimestre de 2025, indican sus reportes financieros. Sin embargo, sus ventas de boletos se redujeron 4%, pese al Mundial de futbol, y registró una pérdida neta de 850 millones de pesos en el periodo. El transporte de carga es indispensable para lograr la rentabilidad, señalan analistas.

Reforma: Exonera FGR a Andy; no hay pruebas, dice

Según la Fiscalía, no hay denuncias por huachicol; aseguran que no existen elementos con fuerza legal contra el hijo de AMLO.

Milenio Diario: Exmando policial de Rocha deja prisión y ya negocia con EU

El general en retiro Gerardo Mérida se entregó en mayo después de figurar en una lista de perseguidos por el Departamento de Justicia, con cargos de narcotráfico.

Excélsior: Gerardo Mérida ya no está bajo custodia de EU

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa no tiene actualmente fecha de audiencia previa; es el único vinculado a Rocha que se ha entregado a la justicia estadounidense.

La Jornada: Son ultrarricos 57 funcionarios del gobierno de Donald Trump

Tienen fortunas de al menos 100 mdd; Trump designó a 40 en cargos de alto nivel y a 17 en embajadas, revela Public Citizen.

El Financiero: Tasa de bonos de EU alcanza nivel máximo de 19 años

Expertos señalan que los inversionistas exigen mayor compensación ante el alza de la deuda pública y una inflación por arriba de la meta.

El Economista: Empleo del sector manufacturero en junio se mantuvo en fase de atonía

El empleo creció 0.1% mensual, tras cuatro meses a la baja.

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