Las de hoy | 18 de agosto de 2026

| 08:14 | Mario Ostos | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 18 de agosto de 2026

  • El Universal: Inyectan más al Tren Maya y aun así pierde

El ferrocarril recibió apoyo gubernamental de 418 mdp entre abril y junio, 11% más que en el mismo trimestre de 2025, indican sus reportes financieros. Sin embargo, sus ventas de boletos se redujeron 4%, pese al Mundial de futbol, y registró una pérdida neta de 850 millones de pesos en el periodo. El transporte de carga es indispensable para lograr la rentabilidad, señalan analistas.

  • Reforma: Exonera FGR a Andy; no hay pruebas, dice

Según la Fiscalía, no hay denuncias por huachicol; aseguran que no existen elementos con fuerza legal contra el hijo de AMLO.

  • Milenio Diario: Exmando policial de Rocha deja prisión y ya negocia con EU

El general en retiro Gerardo Mérida se entregó en mayo después de figurar en una lista de perseguidos por el Departamento de Justicia, con cargos de narcotráfico.

  • Excélsior: Gerardo Mérida ya no está bajo custodia de EU

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa no tiene actualmente fecha de audiencia previa; es el único vinculado a Rocha que se ha entregado a la justicia estadounidense.

  • La Jornada: Son ultrarricos 57 funcionarios del gobierno de Donald Trump

Tienen fortunas de al menos 100 mdd; Trump designó a 40 en cargos de alto nivel y a 17 en embajadas, revela Public Citizen.

  • El Financiero: Tasa de bonos de EU alcanza nivel máximo de 19 años

Expertos señalan que los inversionistas exigen mayor compensación ante el alza de la deuda pública y una inflación por arriba de la meta.

  • El Economista: Empleo del sector manufacturero en junio se mantuvo en fase de atonía

El empleo creció 0.1% mensual, tras cuatro meses a la baja.

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