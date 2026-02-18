Las de hoy | 18 de febrero de 2026

| 08:16 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias principales este 18 de febrero de 2026

El Universal: Sheinbaum: nadie tiene la pureza de la transformación

Tras las fisuras en Morena, la presidenta pidió seguir avanzando. Dijo que es válida la crítica y que nadie está traicionando al movimiento.

  • Reforma: División en 4T atora reforma

Critican PT y Verde Ecologista reducción de pluris y gasto.

  • Milenio Diario: Sheinbaum y León XIV dicen no a la junta de paz de Trump

El mecanismo escatima a Palestina rango de Estado, por lo que México será solo observador, aduce la mandataria; el Vaticano niega apoyo a esfuerzos ajenos a la ONU para la resolución de conflictos.

  • La Jornada: Con sólo 5 meses en el cargo, destituyen en Perú al mandatario José Jerí

“Por fin sacaron a ese sinvergüenza”, gritan con júbilo manifestantes.

  • Excélsior: Los estados, foco de anomalías en gasto

De los 65 mil millones sin aclarar, la mayoría corresponde a los gobiernos locales en rubros como salud, infraestructura social y educación, reportó la ASF.

  • El Financiero: EU, abierto a ajustar aranceles en acero y aluminio, dice el representante comercial estadounidense

James Greer señala: no implica cambiar política arancelaria de Washington.

  • El Economista: Ventas de autos chinos en México arrancan el año con ímpetu

Crecieron el triple que el promedio del mercado en enero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de febrero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de febrero de 2026

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 18 de febrero de 2026

Nacional

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 18 de febrero de 2026

Veterinarios encabezan protestas en CDMX para este miércoles 18 de febrero

Ciudad de México

Veterinarios encabezan protestas en CDMX para este miércoles 18 de febrero

Tipo de cambio hoy 18 de febrero: dólar cotiza en 17.17 pesos

Dólar hoy

Tipo de cambio hoy 18 de febrero: dólar cotiza en 17.17 pesos

Etiquetas: ,