Las de hoy | 18 de febrero de 2026

UnoTV presenta las noticias principales este 18 de febrero de 2026

El Universal: Sheinbaum: nadie tiene la pureza de la transformación

Tras las fisuras en Morena, la presidenta pidió seguir avanzando. Dijo que es válida la crítica y que nadie está traicionando al movimiento.

Reforma: División en 4T atora reforma

Critican PT y Verde Ecologista reducción de pluris y gasto.

Milenio Diario: Sheinbaum y León XIV dicen no a la junta de paz de Trump

El mecanismo escatima a Palestina rango de Estado, por lo que México será solo observador, aduce la mandataria; el Vaticano niega apoyo a esfuerzos ajenos a la ONU para la resolución de conflictos.

La Jornada: Con sólo 5 meses en el cargo, destituyen en Perú al mandatario José Jerí

“Por fin sacaron a ese sinvergüenza”, gritan con júbilo manifestantes.

Excélsior: Los estados, foco de anomalías en gasto

De los 65 mil millones sin aclarar, la mayoría corresponde a los gobiernos locales en rubros como salud, infraestructura social y educación, reportó la ASF.

El Financiero: EU, abierto a ajustar aranceles en acero y aluminio, dice el representante comercial estadounidense

James Greer señala: no implica cambiar política arancelaria de Washington.

El Economista: Ventas de autos chinos en México arrancan el año con ímpetu

Crecieron el triple que el promedio del mercado en enero.

