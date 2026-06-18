Las de hoy | 18 de junio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 18 de junio de 2026

El Universal: Hasta los muertos cobran en escuelas de la CNTE

La Auditoría Superior de la Federación ha detectado desde 2018 anomalías en el manejo de recursos destinados a la nómina y operación de escuelas de la Secretaría de Educación Pública. El presunto daño al erario asciende a mil millones de pesos por pagos a trabajadores no identificados, maestros ausentes y personal docente y administrativo que ya había fallecido.

Reforma: Falla, también, el Tren Ligero

El sistema de Tren Ligero de la Ciudad de México, cuya modernización implicó una inversión de 2 mil 387 millones de pesos. Acumula seis suspensiones del servicio desde su reinauguración el 11 de mayo, incluyendo interrupciones durante el periodo del Mundial.

La Jornada: Obtienen ganancias récord empresas dueñas de Afore

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre enero y mayo las utilidades de las 10 administradoras de fondos para el retiro alcanzaron 7 mil 753 millones de pesos, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Excélsior: Reabren Ormuz; Irán promete diluir uranio

Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo temporal para detener el conflicto, el cual contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz, una negociación de 60 días y un fondo destinado a la reconstrucción de Irán, además de medidas relacionadas con su programa nuclear.

Milenio Diario: Trump y Vance ponen asteriscos al acuerdo con Irán hacia la paz

El presidente Donald Trump y también el vicepresidente JD Vance señalaron reservas sobre algunos aspectos del acuerdo con Irán, el cual contempla un fondo de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción del país y restricciones a sus planes nucleares. Washington aclaró que no aportará recursos económicos directos.

El Financiero: Mantiene Fed tasa, pero avizora alzas

La Sistema de la Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés y, bajo el liderazgo de Kevin Warsh, reafirmó un enfoque centrado en el combate a la inflación y la estabilidad de precios.

El Economista: Kevin Warsh debuta en modo halcón al frente de la Reserva Federal

Los mercados reaccionaron negativamente al primer anuncio de política monetaria encabezado por Kevin Warsh. Tras la decisión de la Reserva Federal, las bolsas en Wall Street registraron, además, pérdidas y el peso mexicano se depreció frente al dólar.

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