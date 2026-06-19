Las de hoy | 19 de junio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 19 de junio de 2026

El Universal: Montiel: tarjeta roja inmediata a quien se le pruebe corrupción

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que se actuará contra candidatos o representantes populares a quienes se les comprueben actos de corrupción o vínculos con el crimen organizado. Además, rechazó las acusaciones de que el partido tenga nexos con grupos criminales.

Reforma: Incumple en Metro ¡y le dan Tren Ligero!

El Gobierno de la Ciudad de México otorgó un contrato directo a una empresa china que anteriormente retrasó entregas para el Metro. El diario señala que, debido a las premuras en la modernización del Tren Ligero, no se realizaron todas las pruebas necesarias a los equipos, lo que derivó en fallas en el servicio.

Excélsior: CNTE en Oaxaca raciona la venta de combustible

Hasta 17 gasolineras dejaron de brindar servicio debido al desabasto provocado por el bloqueo realizado por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la planta de Petróleos Mexicanos ubicada en Santa María El Tule.

Milenio Diario: México y España, hacia plena normalización de relaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum y la Casa Real de España confirmaron la visita del rey Felipe VI a Palacio el próximo 25 de junio. Además, el diario reporta que 40 de los 253 diputados de Morena cambiaron de grupo político.

La Jornada: La hicimos…

Un gol fue suficiente para desatar celebraciones multitudinarias que se extendieron durante más de 12 horas en plazas de distintas regiones de México, con miles de aficionados festejando el triunfo de la Selección Nacional.

El Financiero: Acordarán el 1 de julio hoja de ruta del T-MEC

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía de México avanzaron en las discusiones bilaterales sobre el futuro del acuerdo comercial, contemplando distintos escenarios para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Economista: México, Canadá y EU definirán el futuro del T-MEC el 1 de julio

México, Canadá y Estados Unidos analizarán el futuro del T-MEC, que podría mantenerse por 10 años con revisiones periódicas o extender su vigencia hasta por 16 años.

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