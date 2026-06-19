Así se vivió la pasión por el triunfo de la Selección Mexicana contra Corea, desde distintos puntos del país

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Aficionados festejan triunfo de México ante Corea. Foto: Cuartoscuro

Le euforia en distintos puntos del país no se ha detenido a lo largo de las últimas horas, en torno al triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Por ejemplo, en la sede donde se disputó el partido, en Jalisco, los festejos apenas comienzan. Asimismo, en Ciudad de México y en Tijuana, miles de aficionados se dieron cita para celebrar la victoria de la Selección Mexicana.

Guadalajara reunida para los festejos del Tri

Alrededor de 50 mil personas acudieron al Fan Fest instalado en el centro de Guadalajara para seguir el encuentro entre México y Corea.

La cantidad de asistentes superó la capacidad operativa prevista para el espacio. No obstante, ante la presión de la multitud y para evitar empujones, desmayos o situaciones de riesgo, las autoridades optaron por abrir los accesos.

Tijuana no se quedó atrás en los festejos

La victoria de la Selección Mexicana por 1-0 ante Corea del Sur en el Mundial 2026 desató una gran celebración en Tijuana, Baja California, donde miles de aficionados salieron a las calles para festejar el resultado que acerca al Tri a la siguiente fase del torneo.

Minutos después del silbatazo final, la emoción se apoderó de distintos puntos de la ciudad fronteriza. La avenida Revolución y la glorieta Cuauhtémoc se convirtieron en los principales escenarios de los festejos, donde familias completas, jóvenes y turistas se reunieron para celebrar el triunfo del combinado nacional.

Ciudad de México desbordada tras el triunfo tricolor

Miles de aficionados se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para seguir el segundo partido de la Selección Mexicana en la competencia internacional. Tras el resultado favorable, los asistentes comenzaron a abandonar la Plaza de la Constitución para extender los festejos por distintos puntos de la capital.

De acuerdo con los reportes compartidos durante la transmisión, alrededor de 700 mil personas asistieron al evento organizado en el primer cuadro de la ciudad, así como en Paseo de la Reforma.

El operativo de movilidad permitió inicialmente la salida de los asistentes por 20 de Noviembre, pero ante la gran cantidad de personas las autoridades también habilitaron el paso por 16 de Septiembre, Madero y Tacuba para agilizar el desplazamiento.

Festejos continúan en distintos puntos del país

Pese a los festejos que se han suscitado a lo largo de esta noche, la celebración continúa tras el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, victoria que les aseguró ser el primer equipo clasificado a la ronda de 16vos de final del Mundial 2026.

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