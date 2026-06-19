UNAM cancela proceso de admisión a licenciatura por actos violentos e irregularidades

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UNAM suspende proceso deFoto: Cuartoscuro

La UNAM informó que suspendió el proceso de admisión para un grupo de aspirantes a licenciatura luego de que personas ajenas a la institución, grupos de presión, aspirantes y padres de familia impidieran de forma violenta el desarrollo de la jornada programada.

De acuerdo con la universidad, la actividad estaba dirigida a atender de manera presencial los casos en los que se detectaron inconsistencias e irregularidades en un número reducido de exámenes de admisión. Tras los hechos ocurridos, la opción quedó cancelada para los aspirantes citados durante la mañana de este jueves.

UNAM cancela proceso de admisión por actos violentos e irregularidades

La UNAM explicó que la oportunidad ofrecida formaba parte del procedimiento establecido en su convocatoria y que había sido comunicada previamente a los interesados mediante diversas plataformas y un aviso enviado el pasado 16 de junio.

Ante la negativa de participar conforme a ese mecanismo y las acciones registradas durante la jornada, la institución determinó cancelar el ejercicio para ese grupo específico de aspirantes convocados por la mañana.

Reprogramarán atención para otros aspirantes

La universidad también informó que los aspirantes que citados no perderán la oportunidad de participar. Asimismo, aseguraron que el ejercicio será reprogramado en una nueva fecha.

La medida busca garantizar que esos casos puedan atenderse bajo las condiciones previstas por la institución y con apego a la normatividad universitaria.

UNAM anuncia acciones legales contra responsables

En su comunicado, la UNAM reiteró su compromiso con mantener procesos de admisión transparentes, reglas claras y condiciones de equidad para todos los aspirantes.

Asimismo, adelantó que presentará las denuncias correspondientes contra las personas o empresas que ofrezcan servicios fraudulentos relacionados con el ingreso a la universidad, así como contra quienes hayan realizado o realicen actos de violencia en contra de la institución y de su personal.

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