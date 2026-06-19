A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 19 de junio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy:

✔️ La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara imprescriptibles los delitos relacionados con el incendio de la Guardería ABC

✔️ México derrota 1-0 a Corea del Sur, asegura su clasificación y el liderato del Grupo A del Mundial 2026

✔️ Madres buscadoras exigen respuestas mientras aumentan las cifras de personas desaparecidas en México

✔️ Joaquín “El Chapo” Guzmán envía una nueva carta para solicitar la revisión de su sentencia en Estados Unidos

✔️ La CNTE cumple 19 días de movilizaciones, bloqueos y protestas en la Ciudad de México

✔️ Un tiroteo empaña las celebraciones por el campeonato de los Knicks en la NBA

✔️ Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI abordarán temas históricos durante su próximo encuentro

✔️ Ucrania lanza un ataque masivo con drones contra Moscú en una nueva escalada del conflicto

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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