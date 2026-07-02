¿De cuánto es el descuento en Suburbia para adultos mayores?

GENERANDO AUDIO...

Conoce de cuánto es el descuento del Inapam en Suburbia. Foto: Freepik.

Los adultos mayores con credencial vigente del Inapam pueden obtener un 5% de descuento en Suburbia durante 2026, como parte del Directorio de Beneficios del Gobierno de México. Este apoyo aplica en compras realizadas en sucursales participantes de la tienda departamental, siempre que se presente la credencial al momento de pagar.

El beneficio forma parte del programa que reúne a cientos de establecimientos afiliados para ofrecer descuentos exclusivos a personas de 60 años o más, con el objetivo de apoyar su economía en la compra de productos y servicios.

¿Cómo obtener el descuento del Inapam en Suburbia?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2026 en la categoría Vestido y Hogar, Suburbia ofrece un 5% de descuento a quienes presenten su credencial vigente del Inapam antes de concluir el pago.

Para aprovechar este beneficio es necesario:

Presentar la credencial vigente del INAPAM en caja.

en caja. Realizar la compra en una sucursal participante .

. Verificar si el descuento puede combinarse con otras promociones o rebajas vigentes, ya que las condiciones pueden variar entre tiendas.

Aunque el porcentaje es reducido, puede representar un ahorro adicional en la compra de ropa, calzado y artículos para el hogar, especialmente durante temporadas de ofertas o liquidaciones.

¿Qué otros beneficios ofrece la credencial?

Además del descuento en Suburbia, la credencial del Inapam permite acceder a promociones en miles de establecimientos de todo el país.

Entre los principales beneficios se encuentran descuentos en:

Ropa y calzado

Farmacias y ópticas

Restaurantes

Hoteles

Transporte

Servicios médicos

Recreación y cultura

Artículos para el hogar

El catálogo de beneficios se actualiza de manera periódica, por lo que las personas adultas mayores pueden consultar la versión más reciente del directorio oficial antes de realizar una compra.

¿Vale la pena presentar la credencial del Inapam?

Sí. Aunque el descuento en Suburbia es del 5%, presentar la credencial del Inapam puede generar un ahorro adicional en cada compra, siempre que el beneficio sea compatible con las promociones vigentes de la tienda.

Por ello, las autoridades recomiendan llevar la credencial vigente y mostrarla antes de pagar para aprovechar este y otros descuentos disponibles durante 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.