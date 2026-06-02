Las de hoy | 2 de junio de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 2 de junio de 2026

El Universal: Morelos: ligan con grupos criminales a otras 15 alcaldías

Las investigaciones estatales y federales que derivaron en la detención de dos presidentes municipales y otros funcionarios dentro del Operativo Enjambre mantienen bajo investigación a otros 15 alcaldes y exediles de igual número de ayuntamientos por presuntos vínculos con grupos criminales.

Reforma: Era ‘petrofacturero’ cliente de papá de Samuel en Nuevo León

Un empresario señalado como presunto operador de facturación vinculada al sector energético habría canalizado millones de pesos a un presunto huachicolero detenido por la Fiscalía General de la República. El caso involucra operaciones relacionadas con clientes del padre de Samuel García.

Excélsior: Estados Unidos: cooperación con México da resultados

Autoridades de Estados Unidos reconocieron que la cooperación bilateral con México ha generado resultados positivos, aunque señalaron que aún existen tareas pendientes en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Milenio Diario: Sheinbaum exime a Trump de la ofensiva: “es la ultraderecha”

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó las posturas injerencistas a grupos de ultraderecha y no al presidente Donald Trump. Por su parte, el embajador Ronald Johnson señaló que politizar el combate a los cárteles representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación bilateral.

La Jornada: Sheinbaum deslinda a Trump de ofensiva injerencista

La mandataria mexicana sostuvo que las presiones e intentos de injerencia provienen de sectores de ultraderecha y no directamente del gobierno encabezado por Donald Trump.

El Financiero: Ajusta México estrategia tras el fin del libre comercio

El acceso preferencial al mercado de Estados Unidos depende cada vez más del origen de los bienes, la generación de empleo y criterios de seguridad económica, lo que obliga a México a redefinir su estrategia comercial e industrial.

El Economista: Gasto en pensiones contributivas llegó a 559 mil 750 millones de pesos de enero a abril

El gasto en pensiones contributivas alcanzó un nivel histórico de 559 mil 750 millones de pesos durante los primeros cuatro meses del año, lo que representó un crecimiento real anual de 6.8%.

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