La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 2 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 2 de junio de 2026
Cuestiona que la oposición, específicamente el Partido Acción Nacional (PAN), recicle personajes como Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes en recientes días han salido a desacreditar las acciones del Gobierno de México.
La presidenta señala que el programa Sembrando Vida sigue operando en otros países como en Cuba, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Señala que la CNTE tiene derecho a movilizarse, siempre de manera pacífica, y que la atención de las demandas le corresponde a las secretarías de Gobernación (Segob) y Educación Pública (SEP).
Sobre la formación de nuevos partidos políticos, precisa que la autoridad pertinente para ello es el Instituto Nacional Electoral (INE).
Descarta que los hechos violentos acontecidos ayer en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México hayan sido provocados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y reitera que hay diálogo entre las autoridades del Gobierno federal y los maestros.
Recuerda que en su mensaje a la nación del pasado domingo invitó a la ciudadanía a realizar asambleas y reuniones para informarse ante los ataques orquestados por la derecha internacionales que busca atentar contra el Gobierno de México y provocar desinformación.
Ante el mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sobre que el combate a los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto entre ambos países y no convertirse en un tema de confrontación política, menciona que está de acuerdo en que hay que trabajar conjuntamente cuando hay problemas compartidos como lo es la violencia que provoca la delincuencia organizada; sin embargo, sostiene que el funcionario estadounidense debe mantenerse al margen de los problemas internos de México.
Destaca, a su vez, la innovación en los tres sistemas de salud (ISSSTE, IMSS, IMSS-Bienestar) con la compra de equipos más modernos a nivel mundial para la atención oportuna y de calidad de los pacientes.
La presidenta Claudia Sheinbaum señala que el objetivo de su administración es que para este año todos los hospitales públicos tengan acceso a internet, lo que beneficiará para compartir el expediente clínico entre unidades de salud, así como para la conexión entre médicos especialistas.
En su intervención en la mañanera, Alejandro Svarch, director general del IMSS- Bienestar, presenta la innovación y tecnología en la institución pública del Gobierno de México.
Señala que para 2026 la inversión en equipamiento médico será de más de 13 mil millones de pesos, con la inclusión de más de 32 mil equipos a la red pública, entre ellos:
– Siete aceleradores lineales
– 10 equipos de resonancias magnéticas
– 66 mastógrafos con inteligencia artificial
– Más de 120 mastógrafos.
Precisa que esta tecnología antes llegaba solo a hospitales privados de las grandes ciudades, contrario a lo que ahora se hace, invertir en donde más se necesita, como lo son las población más excluidas.
En su intervención en la mañanera, Zoé Robledo, director general de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presenta ejemplos de herramientas digitales, innovaciones tecnológicas y de procesos que buscan acercar a la ciudadanía.
– Mírame a los ojos, software de reconocimiento y transcripción de voz directo al expendiente electrónico
– Consulta digital: atención médica a población vulnerable mediante videollamadas
– Nuevos tomógrafos de 256 cortes: para realizar diagnósticos más rápidos y precisos
– Cirugía robótica: para reducir la estancia hospitalaria
– Cyberknife: intervención con alta precisión, mínima invasión y reducción a la radiación
En su intervención en la mañanera, Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), habla sobre los cuartos azules, que son salas de interpretación de mastografías con Inteligencia Artificial.
Señala que esta semana empezaron a operar cuatro grandes centros de interpretación de mastografías en hospitales del ISSSTE, los cuales son:
– Hospital Regional “Licenciado Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México
– Hospitales Regional de Alta Especialidad, en Tlajomulco, Jalisco
– Clínica Hospital “Mérida”, en Susulá, Yucatán
– Hospital Regional de Alta Especialidad, en Torreón, Coahuila
Indica que en estos cuatro grandes azules se cuenta con seis estaciones de lectura. En conjunto, los cuartos, van a interpretar más de 400 mil mastografías al año.
Además, informó que se están desarrollando dos vacunas para prevenir el dengue: QDENGA y Butantan-DV, desarrolladas en Japón y Brasil, respectivamente.
Por último, presenta las vacunas aplicadas en la Jornada Nacional de Vacunación 2026.
También presenta el establecimiento de laboratorios para la producción de mosquitos con la bacteria Wolbachia, que ayuda a inactivar el dengue, zika y chinkungunya.
Para fortalecer la prevención del dengue, presenta un plan de acción de 5 pasos para evitar la propagación de los mosquitos transmisores de dengue y de otras enfermedades.
Señala los objetivos y acciones del Gobierno de México para el control de dengue y otras enfermedades provocadas por la picadura de insectos.
En su intervención en la mañanera, David Kershenobich, secretario de Salud, presenta la comparativa del avance del dengue en México de enero a mayo de 2023 a 2026.
La mandataria federal comienza presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– Informe de Salud
– Información sobre el dengue
– Mes de vacunación
– Innovación y transformación en el sistema de salud
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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