La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de junio de 2026

En su intervención en la mañanera, Alejandro Svarch, director general del IMSS- Bienestar, presenta la innovación y tecnología en la institución pública del Gobierno de México.

Señala que para 2026 la inversión en equipamiento médico será de más de 13 mil millones de pesos, con la inclusión de más de 32 mil equipos a la red pública, entre ellos:

– Siete aceleradores lineales

– 10 equipos de resonancias magnéticas

– 66 mastógrafos con inteligencia artificial

– Más de 120 mastógrafos.

Precisa que esta tecnología antes llegaba solo a hospitales privados de las grandes ciudades, contrario a lo que ahora se hace, invertir en donde más se necesita, como lo son las población más excluidas.