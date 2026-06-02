Con bloqueos y marchas en estados, CNTE deja sin clases a miles de alumnos por paro nacional

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En los estados, maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE) se sumaron a la Marcha Combativa y al Paro Nacional en demanda de la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y las reformas educativas.

En Sonora, integrantes de la CNTE bloquearon el cruce fronterizo a Estados Unidos, ubicado en la Plaza de la Bandera, en Nogales, Sonora, lo que provocó caos y momentos de tensión. Advirtieron que las medidas de presión continuarán en tanto no reciban una respuesta positiva por parte de la federación.

En Sinaloa, integrantes de la sección 27del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) hasta el Congreso del Estado para entregar un pliego petitorio, mientras que integrantes de la Coordinadora Nacional instalaron un plantón permanente en las oficinas de la dependencia estatal y anunciaron una semana de movilizaciones en distintos puntos de la capital sinaloense.

En Zacatecas, alrededor del 90% de las escuelas públicas se quedaron sin clases como parte del inicio del paro nacional docente. A las protestas se sumaron campesinos, estudiantes normalistas rurales y diversas organizaciones sociales, quienes manifestaron su apoyo a las demandas del magisterio.

En Chiapas, más de 55 mil maestros de la CNTE en la entidad se unieron a la huelga nacional. Ahí, Isael González Vázquez, secretario general de la Sección VII, aseguró que se trata de reclamos justos que las autoridades prometieron en campaña, al referirse a la abrogación de la Ley del ISSSTE y la reforma educativa.

En Oaxaca, tras una semana de movilizaciones que contemplaron la toma del aeropuerto en dos ocasiones y bloqueos carreteros, este lunes más de 5 mil maestros marcharon sobre la carretera federal 190 al Zócalo, donde denunciaron que no hay avances tras una semana de paro, en tanto que más de 12 mil escuelas permanecen cerradas.

Finalmente, en Yucatán, profesores adheridos a la sección 33 de la CNTE se adhirieron al paro nacional. En Mérida los maestros se manifestaron en la Plaza Grande para expresar respaldo a las demandas del magisterio disidente.

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