De “narcoestado” a “narcopolíticos”: estalla debate en la Comisión Permanente entre Morena, PAN y PRI

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La sesión de la Comisión Permanente del Congreso se convirtió en un intercambio de acusaciones entre legisladores de Morena, PAN y PRI, quienes se señalaron mutuamente por presuntos vínculos con el crimen organizado durante el debate sobre la Reforma Judicial y la injerencia extranjera en procesos electorales.

Los señalamientos surgieron en medio de la discusión sobre la declaratoria de constitucionalidad de la reforma y las modificaciones relacionadas con la nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Morena y PAN cruzan acusaciones de narcopolítica

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que los gobiernos del pasado fueron responsables de la relación entre política y crimen organizado. Durante su participación, afirmó que el llamado “narcoestado” corresponde a administraciones encabezadas por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, además de señalar al PRI por formar parte de esa etapa política.

La respuesta llegó desde la bancada del PAN. La senadora Mayuli Martínez Simón acusó a integrantes de Morena de tener presuntos vínculos con grupos criminales y mencionó a figuras como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza.

Debate por Reforma Judicial sube de tono

La discusión también incluyó señalamientos entre diputados de Morena y del PAN sobre soberanía nacional e intervención extranjera.

Por ejemplo, la diputada morenista Beatriz Andrea Navarro Pérez criticó la postura de la oposición durante el debate. Por su parte, la diputada panista Verónica Pérez Herrera sostuvo que continúan apareciendo acusaciones contra integrantes del oficialismo.

Los intercambios generaron momentos de tensión en el pleno, donde las intervenciones se centraron en cuestionamientos políticos y acusaciones mutuas.

Noroña y Viggiano protagonizan intercambio

El debate alcanzó otro nivel cuando el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, cuestionó una expresión utilizada previamente por la senadora priista Carolina Viggiano.

La legisladora respondió con ironías y críticas al discurso recurrente del morenista, provocando nuevas reacciones entre los grupos parlamentarios.

La sesión concluyó sin acuerdos sobre los señalamientos expuestos, aunque dejó en evidencia la confrontación política que domina actualmente los debates en el Congreso de la Unión.

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