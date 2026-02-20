Las de hoy | 20 de febrero de 2026

| 09:05 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias principales este 20 de febrero de 2026

  • El Universal: Reforma electoral plantea deshidratar al INE

En la propuesta entregada por la Comisión Presidencial hay una reingeniería al instituto para ahorrar hasta 5 mil 85 millones de pesos. Entre los ajustes están reducir capacitación y recortar presupuestos de las Juntas Locales Ejecutivas.

  • Reforma: Tiran 672 millones de pesos por boletas judiciales

Detalla Auditoría Superior de la Federación anomalías al adjudicar papelería electoral.

  • Milenio Diario: México demanda entrega de los Jensen, huachicoleros de Utah

James, el padre, está en libertad bajo fianza y Maxwell en detención preventiva en una cárcel de Nuevo México; afrontan además lavado, contrabando, apoyo a terroristas y transporte de bienes robados.

  • La Jornada: Ex dirigentes sindicales y Gurría, entre los jubilados millonarios

Reciben hasta 500 mil pesos al mes.

  • Excélsior: México y EU golpean el tráfico de cocaína

Detienen a 3 en narcosubmarino.

  • El Financiero: Establecen récord en 2025 exportaciones mexicanas a EU

México también pasó a ser primer importador de productos estadounidenses.

  • El Economista: México alcanzó superávit récord con EU en 2025, con 196 mil 913 mdd

A punto de superar a China en saldo de balanza comercial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Captan en video a maestra besando a alumno en telesecundaria de Tabasco

Tabasco

Captan en video a maestra besando a alumno en telesecundaria de Tabasco

Detienen a sujeto en Oaxaca por golpear a niño con botella y fracturarle el cráneo

Oaxaca

Detienen a sujeto en Oaxaca por golpear a niño con botella y fracturarle el cráneo

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de febrero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de febrero de 2026

Cofepris alerta por Cafiaspirina falsificada, puede ser un riesgo para la salud

Salud

Cofepris alerta por Cafiaspirina falsificada, puede ser un riesgo para la salud

Etiquetas: ,