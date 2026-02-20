Las de hoy | 20 de febrero de 2026
UnoTV presenta las noticias principales este 20 de febrero de 2026
- El Universal: Reforma electoral plantea deshidratar al INE
En la propuesta entregada por la Comisión Presidencial hay una reingeniería al instituto para ahorrar hasta 5 mil 85 millones de pesos. Entre los ajustes están reducir capacitación y recortar presupuestos de las Juntas Locales Ejecutivas.
- Reforma: Tiran 672 millones de pesos por boletas judiciales
Detalla Auditoría Superior de la Federación anomalías al adjudicar papelería electoral.
- Milenio Diario: México demanda entrega de los Jensen, huachicoleros de Utah
James, el padre, está en libertad bajo fianza y Maxwell en detención preventiva en una cárcel de Nuevo México; afrontan además lavado, contrabando, apoyo a terroristas y transporte de bienes robados.
- La Jornada: Ex dirigentes sindicales y Gurría, entre los jubilados millonarios
Reciben hasta 500 mil pesos al mes.
- Excélsior: México y EU golpean el tráfico de cocaína
Detienen a 3 en narcosubmarino.
- El Financiero: Establecen récord en 2025 exportaciones mexicanas a EU
México también pasó a ser primer importador de productos estadounidenses.
- El Economista: México alcanzó superávit récord con EU en 2025, con 196 mil 913 mdd
A punto de superar a China en saldo de balanza comercial.
