Las de hoy | 20 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 20 de febrero de 2026

El Universal: Reforma electoral plantea deshidratar al INE

En la propuesta entregada por la Comisión Presidencial hay una reingeniería al instituto para ahorrar hasta 5 mil 85 millones de pesos. Entre los ajustes están reducir capacitación y recortar presupuestos de las Juntas Locales Ejecutivas.

Reforma: Tiran 672 millones de pesos por boletas judiciales

Detalla Auditoría Superior de la Federación anomalías al adjudicar papelería electoral.

Milenio Diario: México demanda entrega de los Jensen, huachicoleros de Utah

James, el padre, está en libertad bajo fianza y Maxwell en detención preventiva en una cárcel de Nuevo México; afrontan además lavado, contrabando, apoyo a terroristas y transporte de bienes robados.

La Jornada: Ex dirigentes sindicales y Gurría, entre los jubilados millonarios

Reciben hasta 500 mil pesos al mes.

Excélsior: México y EU golpean el tráfico de cocaína

Detienen a 3 en narcosubmarino.

El Financiero: Establecen récord en 2025 exportaciones mexicanas a EU

México también pasó a ser primer importador de productos estadounidenses.

El Economista: México alcanzó superávit récord con EU en 2025, con 196 mil 913 mdd

A punto de superar a China en saldo de balanza comercial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.