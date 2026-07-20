Las de hoy | 20 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 20 de julio de 2026

• El Universal: Ruffo es “dirigente de una organización criminal”, acusa FGR.

De acuerdo con la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo y otras 24 personas, la Fiscalía General de la República lo identifica como “un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”. La investigación también señala que habría recibido transferencias por 18 millones de pesos y que la empresa Ingemar movilizó 163 carrotanques con hasta 100 mil litros de hidrocarburos que presuntamente no fueron declarados.

• Reforma: Va FGR tras gasolineros.

El diario informa que la Fiscalía investiga a empresarios gasolineros por presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, además de vincular a personas de Coahuila con la comercialización de combustible de procedencia ilícita.

• Milenio Diario: EU exige fortuna de El Mayo… y olvida a víctimas y daños aquí.

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez Brian Cogan que los bienes de Ismael “El Mayo” Zambada queden bajo control de ese país para impedir reclamaciones desde México. El capo tiene prevista su audiencia de sentencia en una corte de Nueva York.

• Excélsior: El rector de la Basílica cae por malos manejos.

El Vaticano ordenó una auditoría tras detectar presuntas irregularidades en la administración de la Basílica. Efraín Hernández Díaz fue señalado por inconsistencias patrimoniales, poner en riesgo la personalidad jurídica del santuario y extraer documentación reservada.

• La Jornada: Ganó el fútbol.

España conquistó su segunda Copa del Mundo al imponerse a Argentina en la final del torneo, de acuerdo con la cobertura del diario.

• El Financiero: Preparan México y EU ronda de negociación.

Representantes de ambos países sostendrán una nueva ronda de negociaciones para avanzar en temas relacionados con acero, aluminio y la industria automotriz.

• El Economista: EU captó casi 80% de la inversión automotriz en América del Norte.

El diario señala que Estados Unidos concentró cerca del 80% de la inversión automotriz en la región, mientras que México captó 12.3% y Canadá el 10.4% restante.

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