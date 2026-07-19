Claudia Sheinbaum entrega el Balón de Oro del Mundial en la ceremonia de premiación

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Claudia Sheinbaum entregó el premio de mejor jugador del Mundial | Foto: Reuters

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue parte de la ceremonia de premiación tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026. La mandataria fue la encargada de entregar el Balón de Oro del torneo a Rodrigo, mediocampista del nuevo campeón mundial.

Cabe destacar que la jefa del Ejecutivo mexicano presenció el partido definitivo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Claudia Sheinbaum en la premiación de la final del Mundial 2026 | Foto: Reuters

Sheinbaum entrega el Balón de Oro del Mundial

Rodrigo, jugador español conocido como Rodri, recibió el Balón de Oro del Mundial entregado al mejor jugador del torneo a manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque la mandataria mexicana no entregó ninguna medalla, sí saludó tanto a los árbitros como a los jugadores de España y Argentina, incluyendo a Lionel Messi.

Claudia Sheinbaum saludando a Lionel Messi | Foto: Reuters

Claudia Sheinbaum fue parte de la ceremonia de premiación junto a Donald Trump, quien entregó las medallas y la copa a la “Furia Roja”.

Mientras tanto, Mark Carney y el Rey Felipe VI de España estuvieron presentes en el podio de los ganadores, siendo retirados del podio antes de que España levantara el trofeo.

Cabe destacar que la mandataria mexicana lució un traje color verde oscuro con un saco resaltado por una flor en la solapa, atuendo que lució tanto en la premiación como en el palco destinado a los jefes de Estado.

Así vivió Claudia Sheinbaum la final del Mundial

Claudia Sheinbaum fue vista en un palco del Estadio Nueva York / Nueva Jersey antes del inicio del encuentro definitivo del Mundial entre albicelestes y la “Furia Roja“.

La presidenta mexicana lució un saco oscuro con una flor en la solapa, según muestran las imágenes capturadas por las agencias AFP y Reuters.

Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026 | Foto: Reuters

Sheinbaum estuvo presente en el recinto para escuchar tanto los himnos de Argentina y España, como el himno nacional estadounidense que formó parte del protocolo para la final.

Durante los primeros minutos del encuentro en East Rutherford, se vio a la presidenta de México hablando con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump en la final del Mundial | Foto: Reuters

Por su parte, las cámaras captaron al presidente Donald Trump conversando con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y tocando la Copa Mundial a manos de la leyenda brasileña, Ronaldo.

La presidenta no asistió a la inauguración del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 fue el primer partido del torneo que atendió la presidenta de México, debido a que obsequió el boleto que la FIFA le concedió para la inauguración en el Estadio Ciudad de México el pasado 11 de junio.

El pasado 29 de mayo, Claudia Sheinbaum informó que regaló su boleto para el México vs Sudáfrica a Yolett Cervantes Cuaquehua, joven veracruzana de 21 años.

Tanto la mandataria como Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, vieron el partido inaugural del Mundial en el Deportivo Hermanos Galeana de la alcaldía Gustavo A. Madero.

¡España es campeona del mundo por segunda vez!

En un partido donde Argentina tuvo pocas acciones de gol, España manifestó su dominio desde el principio y, con solitario gol de Ferran Torres en el tiempo extra, “La Furia Roja” se proclamó campeona mundial por segunda vez en su historia.

Nico Williams y Ferran Torres fueron dos de los jugadores más destacados del partido, mientras que la figura Lamine Yamal intentó generar acciones de gol durante todo el partido, ante una defensa férrea de la albiceleste.

España gana el Mundial 2026 frente a Argentina | Foto: Reuters

El momento que cambió la final fue la expulsión de Enzo Fernández al minuto 90+3, con lo que dejó a Argentina con 10 hombres para los tiempos extra.

Cabe señalar que Lionel Messi tuvo una discreta participación en la final, pues no tuvo una sola intervención clara durante los 120 minutos y, durante la premiación se le vio llorando desconsolado junto al resto de sus compañeros.

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