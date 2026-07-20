Sancionan a 34 servidores de 17 dependencias por diversas faltas; multas acumuladas suman más de 1.8 MDP

GENERANDO AUDIO...

Se impusieron diversas multas económicas. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 17 dependencias por cometer faltas graves y no graves; las multas acumuladas suman más de 1.8 millones de pesos. El castigo más severo fue una inhabilitación por 20 años a un maestro de secundaria por abusar sexualmente de dos alumnos.

Sancionan a 34 servidores públicos por faltas graves y no graves

De los 34 servidores públicos sancionados, la falta más grave fue cometida por José L., maestro de secundaria e integrante de la Autoridad Educativa en la Ciudad de México, quien abusó sexualmente de dos alumnos de la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata” en la CDMX. El profesor fue inhabilitado por 20 años.

En la Sader se inhabilitó e impusieron diversas multas a cuatro funcionarios de la Oficina de Representación en el Estado de México por pagar 119 apoyos del Programa de Producción para el Bienestar, sin que existieran expedientes de los beneficiarios, en 2019 y 2020.

Inhabilitación por 15 años y sanción económica de 140 mil pesos a María H.

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 58 mil pesos a Leticia L.

Inhabilitación por 1 año y sanción económica por 26 mil pesos a Irving F.

Inhabilitación por 1 año y sanción económica por 3 mil pesos a Víctor M.

Otras de las sanciones graves cometidos son

SE

Inhabilitación por 15 años, así como indemnización por 1.5 millones de pesos (mdp) a María G., de la Dirección General de Recursos Humanos, por autorizar 10 licencias con goce de sueldo sin contar con facultades, en 2022.

Profeco

Inhabilitación por 10 años y multa de 79 mil pesos a Araceli D., de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana Toluca, porasignarse a sí misma y a dos personas servidoras públicas, viáticos que no fueron destinados a realizar actividades inherentes a la prestación del servicio público, en 2021.

ANAM

Inhabilitación por 1 año a Juan C. y Manuel R., de la Aduana de Ciudad Juárez, por pretender obtener de un usuario un beneficio económico, al realizar la revisión de mercancías, en 2022.

CFE

Inhabilitación por 3 meses a Edgar O., José D. y Oscar M., de la División de Distribución Valle de México Sur, por no llevar a cabo correctamente el procedimiento de verificación de un medidor, en 2021.

Otras sanciones contra servidores por faltas no graves en otras 14 dependencias

El resto de las multas fueron cometidas en 14 distintas dependencias de gobierno y fueron consideradas como no graves, y recibieron penalizaciones menos severas. La gran mayoría de las sanciones fueron suspensiones temporales.

De estos casos, las sanciones más dura fue la destitución de dos funcionarios de la Guardia Nacional:

Destitución a Nayra M., de la Dirección General de Inteligencia, por presentar licencias médicas carentes de validez para justificar sus inasistencias, en 2022.

para en 2022. Destitución a Josué P., de la Dirección General de Servicios Especiales en el Estado de México, por presentar licencias médicas carentes de validez para justificar sus inasistencias, en 2024.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.