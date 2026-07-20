La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de julio de 2026

| 07:40 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 20 de julio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 20 de julio de 2026

Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.  

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