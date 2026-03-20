Las de hoy | 20 de marzo de 2026

| 08:52 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias principales este 20 de marzo de 2026

  • El Universal: Corte oculta costos de sus autos: alega motivos de “seguridad”

Reserva por cinco años datos como modelo, costo y fecha de compra de 151 autos que forman parte de su parque vehicular.

  • Reforma: Ficha a EU a “Mayita”… México la suelta

Está hija de “El Mayo” en la lista negra del Departamento del Tesoro.

  • Milenio Diario: Banva ve “blindado” a México; en el Mundial, estancia feliz: Claudia

El país se esforzó para generar protección y aislarse de “fenómenos” como la guerra, sostiene la asociación en Cancún; la presidenta llama al optimismo.

  • La Jornada: Llama la presidenta a banqueros a trabajar en lo que sí coinciden

“Nos falta crecer”, pero con bienestar y sustentabilidad, dice.

  • Excélsior: Prenden cada día 105 mil alertas por lavado

El año pasado las instituciones financieras emitieron 38.6 millones de avisos por posibles ilícitos, con lo que se congelaron más de 6 mil cuentas bancarias.

  • El Financiero: Pide Sheinbaum a la banca dar más crédito

La nueva ley busca generar mecanismos para combinar la inversión pública y la privada.

  • El Economista: CSP: este año dejarán de pagarse gasolina y casetas en efectivo

Se busca que los pagos digitales sean sencillos y sin comisiones; después aplicará para otros servicios públicos.

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