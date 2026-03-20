SRE exige investigación por muerte de mexicano bajo custodia de ICE en Florida

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que utilizará todas las vías diplomáticas y legales tras el fallecimiento de un ciudadano mexicano que se encontraba detenido en un centro migratorio en Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

De acuerdo con la dependencia, el deceso ocurrió en el Centro de Detención del Condado de Glades, una instalación administrada por autoridades locales en convenio con ICE. El Gobierno de México calificó estos hechos como inaceptables y exigió una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer las circunstancias, determinar responsabilidades y garantizar que no se repitan casos similares.

Caso de joven mexicano y acciones consulares

El fallecido fue identificado como Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien murió tras ser encontrado inconsciente en su celda. Según reportes de ICE, el personal intentó reanimarlo durante varios minutos sin éxito.

Ante ello, el Consulado General de México en Miami activó el protocolo de atención consular, realizó visitas al centro de detención y solicitó información oficial para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, mantiene contacto con los familiares para brindar acompañamiento y asesoría.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que continuará con gestiones diplomáticas ante el Gobierno de Estados Unidos para revisar las condiciones en los centros de detención migratoria y prevenir nuevos incidentes.

Finalmente, la cancillería reiteró su compromiso de proteger los derechos y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior, y aseguró que no escatimará en recursos legales para dar seguimiento al caso.

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