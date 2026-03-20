La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 20 de marzo de 2026 desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 20 de marzo de 2026

Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en esta ocasión desde Cancún, Quintana Roo.

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