México crece, pero pobreza persiste: informalidad y brechas frenan avances

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Pobreza no baja por informalidad y brechas. Foto: Cuartoscuro

El crecimiento económico en México, que en 2025 fue de apenas 0.8%, no se ha traducido en una reducción sostenida de la pobreza. Datos del INEGI y evidencia internacional coinciden en que factores estructurales, como la informalidad laboral, los bajos ingresos y las brechas en educación y salud limitan el impacto del crecimiento.

A partir de evidencia experimental y comparativa, economistas como Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, ganadores del Premio Nobel de Economía 2019, han mostrado que el aumento del ingreso por sí solo no garantiza mejoras sostenidas en bienestar, especialmente cuando persisten rezagos estructurales.

¿Por qué el crecimiento económico no reduce la pobreza por sí solo?

El análisis basado en evidencia internacional indica que el crecimiento del PIB tiene efectos desiguales cuando no va acompañado de políticas que fortalezcan el acceso a oportunidades.

Entre los principales hallazgos:

El crecimiento económico impacta de forma desigual a distintos grupos

impacta de forma desigual a distintos grupos Sin inversión en capital humano , los beneficios no se distribuyen ampliamente

, los beneficios no se distribuyen ampliamente La efectividad del crecimiento depende de condiciones estructurales y de política pública

En este contexto, el aumento del ingreso agregado puede coexistir con niveles persistentes de pobreza.

¿Qué dicen los datos del INEGI sobre pobreza e informalidad en México?

Los datos más recientes del INEGI refuerzan este patrón estructural:

54.9% de la población ocupada trabaja en la informalidad

trabaja en la 47.8% gana hasta un salario mínimo

30.9% percibe entre uno y dos salarios mínimos

Persisten brechas en acceso a servicios y condiciones laborales

Esto implica que millones de personas tienen empleo, pero sin estabilidad ni acceso pleno a seguridad social, lo que limita su capacidad de salir de la pobreza.

¿Cómo encaja México en los hallazgos internacionales sobre pobreza?

Aunque el análisis es global, sus conclusiones son consistentes con lo observado en México:

Rezagos en capital humano :

Brechas en calidad educativa Limitada vinculación con el mercado laboral



: Movilidad social acotada



Cobertura desigual en salud



Diferencias regionales persistentes



Alta informalidad laboral



Implementación desigual de políticas públicas

Estos factores estructurales reducen el impacto del crecimiento económico sobre el bienestar.

¿Qué distingue a los países que sí reducen la pobreza?

La evidencia internacional muestra diferencias claras:

Países con reducción sostenida de pobreza:

Inversión continua en educación y salud

Mayor acceso a oportunidades

Mejor implementación de políticas públicas

Países con avances limitados:

Dependencia del crecimiento económico

Persistencia de brechas estructurales

Desigualdad en el acceso a servicios y empleo

En este sentido, distintos estudios coinciden en que no atender las causas estructurales limita los efectos de las políticas sociales en el largo plazo.

¿Qué dice la evidencia global sobre crecimiento y pobreza?

A nivel internacional, el desarrollo se entiende como un proceso multidimensional, donde:

El ingreso no es suficiente para garantizar bienestar



no es suficiente para garantizar bienestar La reducción de pobreza depende de la interacción entre:

crecimiento económico políticas sociales condiciones estructurales



La evidencia apunta a que la calidad del crecimiento importa más que su magnitud.

En contextos como el de México, donde más de la mitad de la población ocupada se encuentra en la informalidad, los avances en pobreza tienden a ser limitados o reversibles si no se atienden los factores estructurales que condicionan el acceso real a oportunidades.

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