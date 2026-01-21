Las de hoy | 21 de enero de 2026
- El Universal: México hace tercera entrega de criminales a EU; van 92
Sin hacer comentarios sobre el traslado, el mandatario estadounidense insistió en que se atacará a los cárteles también por tierra.
- Reforma: Agota Pemex crudo; urgen más exploración
Especialistas estiman que las reservas petroleras del país alcanzarían únicamente para nueve años más si no se intensifican las labores de exploración.
- Milenio Diario: Figuran un narcoterrorista y una mujer en los 37 entregados a EU
Entre los trasladados se encuentra Pedro Inzunza, El Señor de la Silla, señalado como operador de El Chapo Isidro, así como La Chayo, presunta colaboradora del CJNG; el operativo se realizó con respeto a la soberanía, afirmó García Harfuch.
- La Jornada: Primer año de Trump detona la resistencia popular en EU
Durante 2025 se registraron más de 10 mil protestas en distintas ciudades de Estados Unidos, de acuerdo con recuentos sociales.
- Excélsior: México le entrega a EU 37 narcomandos
Con estos traslados, suman 92 los criminales enviados a Estados Unidos, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
- El Financiero: Apunta consumo a crecimiento de 4.9% en diciembre
El gasto en bienes y servicios habría registrado su mayor incremento en 21 meses, impulsando el desempeño económico al cierre del año.
- El Economista: Arrastra choque Trump-UE a bolsas y metales
La tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia generó volatilidad en los mercados financieros, mientras Europa prepara una respuesta firme.
