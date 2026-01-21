Las de hoy | 21 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

El Universal: México hace tercera entrega de criminales a EU; van 92

Sin hacer comentarios sobre el traslado, el mandatario estadounidense insistió en que se atacará a los cárteles también por tierra.

Reforma: Agota Pemex crudo; urgen más exploración

Especialistas estiman que las reservas petroleras del país alcanzarían únicamente para nueve años más si no se intensifican las labores de exploración.

Milenio Diario: Figuran un narcoterrorista y una mujer en los 37 entregados a EU

Entre los trasladados se encuentra Pedro Inzunza, El Señor de la Silla, señalado como operador de El Chapo Isidro, así como La Chayo, presunta colaboradora del CJNG; el operativo se realizó con respeto a la soberanía, afirmó García Harfuch.

La Jornada: Primer año de Trump detona la resistencia popular en EU

Durante 2025 se registraron más de 10 mil protestas en distintas ciudades de Estados Unidos, de acuerdo con recuentos sociales.

Excélsior: México le entrega a EU 37 narcomandos

Con estos traslados, suman 92 los criminales enviados a Estados Unidos, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El Financiero: Apunta consumo a crecimiento de 4.9% en diciembre

El gasto en bienes y servicios habría registrado su mayor incremento en 21 meses, impulsando el desempeño económico al cierre del año.

El Economista: Arrastra choque Trump-UE a bolsas y metales

La tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia generó volatilidad en los mercados financieros, mientras Europa prepara una respuesta firme.

